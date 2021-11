"Le tournage s'est très très mal fini !" : Guillaume Canet fâché et déçu par un acteur des Petits Mouchoirs

Le public français l'a attendu longtemps. Très longtemps. Et pourtant, le film Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs, n'a pas été une partie de plaisir pour tout le monde. Guillaume Canet, qui s'était fait un plaisir de réunir sa petite bande - sa compagne Marion Cotillard, son grand pote Gilles Lellouche, François Cluzet... - a d'ailleurs été un peu attristé par la manière dont l'expérience s'est conclue. C'est ce qu'il a expliqué dans un long entretien accordé au site Konbini le 29 octobre 2021, en pleine promotion de son drame introspectif intitulé Lui.

Ca m'a laissé un goût amer...

"J'en sors... un peu déçu de cette envie de réunir ces gens et ces personnages, raconte le réalisateur de 48 ans. Un peu comme un sentiment de quand tu n'as pas vu des potes depuis très longtemps et que tu les retrouves et que tu es content de les voir, mais à la fin du dîner tu te dis : 'Ouais, pfff, voilà'. Le tournage s'est très très mal fini. Du coup, ça m'a laissé un peu un goût amer." Sans donner de nom, Guillaume Canet a notamment expliqué être tombé de haut face à l'attitude "d'une personne" à l'affiche de ce second opus. "Je croyais avoir une relation plus forte que ça, regrette le papa de Marcel et Louise. Le temps passe et je vois que ça n'a pas changé grand-chose. Et je me rends compte que finalement, ce que j'avais imaginé et rêvé comme relation, n'était finalement qu'une relation professionnelle. Et ça, c'est décevant".