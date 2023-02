"Les larmes coulent toujours..." : Eglantine Eméyé dévoile la tombe de son fils polyhandicapé, mort à 17 ans

Le 20 février dernier, Églantine Eméyé a annoncé la mort de son fils cadet, Samy, qui était polyhandicapé et atteint d'autisme. Il n'était âgé que de 17 ans. "Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles , après 13 jours de lutte. Je n'ai plus de mots...seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samychou, je t'aime...pour toujours. Ta maman a le coeur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal", écrivait-elle avec beaucoup d'émotion sur son compte Instagram tout en partageant une photo de son défunt fils.

Depuis, Églantine Éméyé s'était murée dans le silence, bien occupée à tout organiser pour les funérailles de Samy. Celles-ci ont d'ailleurs eu lieu lundi 27 février. Et c'est ce jour-là que l'animatrice a choisi de donner de ses nouvelles. Toujours sur Instagram, elle a partagé une image de la tombe de son enfant entourée de fleurs et de tubes de bulles à savon, sans doute le jeu préféré de Samy. Une petite peluche du personnage de Simba (du Roi Lion) a également été déposée non loin d'une photo de lui. Quant à l'épitaphe, elle se veut pour le moins sobre puisqu'on y lit simplement : "Samy, 17 ans".

La vie de Samy n'a pas été vaine

"Aujourd'hui, une semaine après, je reprends la plume pour vous remercier. Tous. Vous avez été si nombreux à m'envoyer des messages de soutien que je ne peux répondre à tous. Mais sachez qu'ils ont été lus et qu'ils m'ont fait du bien. Les larmes coulent toujours mais vos mots m'ont prouvé que la vie de Samy n'a pas été vaine et qu'il continuera de vivre dans le coeur de tous ceux qui l'ont connu. Et ils m'ont permis de tenir debout. Le combat pour le handicap et l'autisme, avec lui et vous tous, continuera. Je vous serre à mon tour contre mon coeur", a légendé la jolie brune.