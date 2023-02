Eglantine Emeyé, son couple n'a pas survécu au handicap de son fils Samy

C'est avec une tristesse immense qu'Eglantine Emeyé a annoncé la mort de son fils, le lundi 20 février 2023. Né en 2003, Samy n'avait pas mené une vie toujours facile. Polyhandicapé, hémiplégique du côté gauche, il souffrait de traits autistiques sévères que sa maman évoquait régulièrement en guise de lutte et de prévention. Il était le fruit d'une jolie histoire d'amour - il a également un petit frère Marco, né en 2005 - qui a malheureusement pris fin face à la difficulté de cette vie de famille un peu spéciale.

La relation avec le papa de Samy n'a pas tenu

En 2015, Eglantine Emeyé détaillait effectivement l'histoire qu'elle avait vécue avec le père de ses deux garçons dans les colonnes du journal Libération. Elle avouait, entre autres, que les pathologies de Samy, diagnostiquées dès l'âge de 1 an, avaient peu à peu mené son couple à sa perte. "La relation avec le papa de Samy n'a pas tenu le coup, comme beaucoup de couples qui vivent la même situation, expliquait-elle plus récemment à Ici Paris. 80% des familles dans le handicap sont monoparentales. Pour la fratrie, c'est extrêmement difficile également. Marco, son petit frère, a beaucoup souffert."

Maman sait que tu n'auras plus jamais mal

Aux dernières nouvelles, l'ancienne Miss Météo et son ancien compagnon se partageaient la garde de Marco. Samy, lui, était pris en charge à plus de 900 kilomètres de ses proches, dans la ville de Hyères, où il pouvait être médicalement suivi au mieux. En avril 2022, toutefois, Eglantine Emeyé révélait qu'elle avait retrouvé l'amour. Ce nouvel homme semblait l'épauler dans l'éducation de Samy et avait largement accepté cette situation. Il est aujourd'hui là pour soutenir Eglantine Emeyé dans l'épreuve, sans doute la plus douloureuse de sa vie. "Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte, annonçait-elle. Je n'ai plus de mots... seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samychou, je t'aime pour toujours. Ta maman a le coeur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal..."