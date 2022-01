"Ma fille de 7 ans a trouvé les fautes" : Christiane Taubira raillée par Christine Kelly, Raphaël Enthoven et Eric Naulleau

Si Raphaël Enthoven a plaisanté avec les erreurs de l'équipe de Christiane Taubira, il était beaucoup moins léger lorsque la garde des Sceaux a réagi à la question de la vaccination en septembre dernier. En effet, il avait qualifié son attitude d'"irresponsable" lorsque l'ancienne députée de Guyane n'a pas clairement pris position pour la vaccination alors que ce département d'outre-mer était face à une catastrophe sanitaire. "On a toutes les informations. Christiane Taubira, avec l'audience qui est la sienne, les gens qui la regardent, la respectent... qu'elle ne prenne pas le risque, minimal, de dire aux Guyanais 'vaccinez-vous c'est une question de vie ou de mort', qu'elle ne prenne pas ce risque-là, ça me paraît ahurissant. Et surtout cette façon qu'elle a d'éviter les emmerdes, pardon, et d'en récolter deux fois plus...", avait-il dit sur le plateau de C à vous sur France 5. De son côté, la femme politique et mère de quatre enfants avait déclaré sur RTL : "Je n'ai pas vocation à appeler à la vaccination. Je suis une responsable politique qui n'est pas dans son exercice."