"Mais tu es malade..." : Chantal Lauby critiquée suite à une décision prise pour sa fille Jennifer Ayache

Dans les duos mère-fille connus en France, Chantal Lauby et sa fille Jennifer Ayache sont peut-être l'un des plus fusionnels ! Si l'ex-membre des Nuls est toujours restée en dehors de la carrière de chanteuse de sa fille, leader du groupe Superbus depuis une quinzaine d'années, elle n'a jamais cessé de la soutenir : "On est à la limite du fusionnel, elle et moi. Je l'ai élevée seule. On est artistes toutes les deux. Quand il y en a une qui tombe, l'autre épaule", expliquait-elle en 2016 au magazine Causette.

Mais elle sait surtout que cette passion pour la musique dévore Jennifer depuis son plus jeune âge et avait même poussé cette maman poule à faire un choix très critiqué à l'époque où sa fille était adolescente. "Ma fille est partie à l'âge de 14 ans et demi aux Etats-Unis pour y apprendre la musique. Tous les parents d'élèves me disaient 'Mais tu es malade de la laisser partir !' Je savais que j'allais m'angoisser mais je n'allais pas l'empêcher de vivre un truc", avait-elle raconté il y a quelques années dans une interview.

Un choix payant, puisque c'est au Texas, où elle a vécu ado, que la jeune fille a découvert plusieurs styles de musiques qui l'ont ensuite influencée dans ses choix de carrière. De nombreuses années plus tard, la chanteuse qui a aujourd'hui 38 ans, avait raconté comment s'était terminée cette année linguistique.

"J'avais 14 ans et je passais une année à San Antonio, au Texas. La police m'a arrêtée et menottée. De retour dans ma famille d'accueil, on m'a interdit les sorties pendant trois jours ! Je me suis sentie très seule. J'ai compris que j'étais encore trop jeune pour vivre à l'étranger et je suis rentrée en France", avait-elle conclu. Une expérience qu'elle ne regrette cependant pas du tout, tant elle a pu en retirer de la maturité.

En effet, si Chantal Lauby a toujours eu tant confiance en sa fille, c'est surtout parce qu'elle n'a jamais douté du sérieux de la rockeuse. "J'ai été plus provocatrice que ma mère mais j'ai toujours conservé son côté classique notamment pour l'éducation de ma fille. Jen est peut-être la fille d'une 'Nulle', mais j'ai toujours été très vigilante. Elle a beau faire du rock, elle a aussi mon côté rigide. Elle est travailleuse, elle sait où elle va", assurait-elle à Télé Loisirs il y a plusieurs années.

