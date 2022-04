Diaporama "Mais tu es malade..." : Chantal Lauby critiquée suite à une décision prise pour sa fille Jennifer Ayache

Jennifer Ayache et sa mère Chantal Lauby lors de la 13ème édition du Charity Day dans la salle des marchés d'Aurel BGC dans le quartier de la Bourse à Paris le 11 septembre 2017. © Veeren / Bestimage

Jennifer Ayache - Vente "Hoodies" solidaire pour l'Ukraine et présentation de la nouvelle capsule "Be Yogi" au Tigre Yoga Club de Chaillot à Paris. Le 17 mars 2022 © Denis Guignebourg / Bestimage

Jennifer Ayache et sa mère Chantal Lauby lors de la 13ème édition du Charity Day dans la salle des marchés d'Aurel BGC dans le quartier de la Bourse à Paris le 11 septembre 2017. © Veeren / Bestimage

Jennifer Ayache, Sandra Sisley - Vente "Hoodies" solidaire pour l'Ukraine et présentation de la nouvelle capsule "Be Yogi" au Tigre Yoga Club de Chaillot à Paris. Le 17 mars 2022 © Denis Guignebourg / Bestimage

Jennifer Ayache avec sa mère Chantal Lauby et Sandra Zeitoun de Matteis lors de la 13ème édition du Charity Day dans la salle des marchés d'Aurel BGC dans le quartier de la Bourse à Paris le 11 septembre 2017. © Veeren / Bestimage

Chantal Lauby, Jezabel Marques et Camille Chamoux - Première du film "Sol" - Clôture de la 6 ème édition du Festival international de Saint-Jean de Luz le 12 octobre 2019. © Guillaume Collet - Patrick Bernard / Bestimage

Jennifer Ayache (du groupe Superbus, fille de Chantal Lauby) et guest - Anniversaire de Sandra Zeitoun de Matteis à l'Arc à Paris, le 24 avril 2015.

14 / 16

Sandra Sisley, Jennifer Ayache et Florentine Leconte - Vente "Hoodies" solidaire pour l'Ukraine et présentation de la nouvelle capsule "Be Yogi" au Tigre Yoga Club de Chaillot à Paris. Le 17 mars 2022 © Denis Guignebourg / Bestimage