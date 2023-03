"'Maman, il a tué mon frère !'" : Le fils de Caroline Margeridon victime d'un chauffard, ses jambes écrasées"

Avant d'être brocanteuse et antiquaire, Caroline Margeridon est une maman. Ses deux enfants, Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans), la célèbre acheteuse de l'émission Affaire conclue y tient comme à la prunelle de ses yeux. Dans son livre autobiographique paru en novembre 2021, elle évoque leur complicité et se confie sur les moments les plus joyeux et les plus durs qu'elle a vécu à leurs côtés. Il y a quelques années, elle a notamment cru perdre son fils...

Tout se passait pour le mieux. Caroline Margeridon roulait alors vers le Suisse où ses enfants devaient la rejoindre en train pour passer des vacances en famille. Mais soudain, tout bascule. "Subitement mon téléphone a sonné dans la voiture. C'était Victoire qui hurlait et pleurait : 'Maman, il a tué mon frère !' Je ne comprenais rien, mais mon coeur était à la limite de la rupture", raconte-t-elle. Alors qu'il chargeait la valise de sa soeur, le jeune homme a été fauché par un chauffard et s'est retrouvé "les jambes écrasées" entre les deux véhicules. N'écoutant que son coeur de maman, la meilleure amie de Sophie Davant s'est empressée de changer de programme. "J'étais à 300 kilomètres de mes enfants, j'ai fait immédiatement demi-tour, mon coeur battait à 1000 à l'heure et ma voiture a accéléré", explique-t-elle.

Un accident qui aurait pu tourner au cauchemar...

Dans sa panique, la jolie blonde devient alors un danger pour elle et pour les autres. Heureusement, des gendarmes lui remettent rapidement les idées en place. "Je me suis fait arrêter par la gendarmerie, je n'ose pas vous dire à combien. (...) Ils m'ont juste mise en garde en me disant : 'Madame, si votre fils a eu un accident, il aura besoin de sa maman, alors conduisez moins vite'", se souvient-elle.

Un premier diagnostic révèle que le jeune Alexandre n'a rien. Pourtant, il se plaint énormément et semble souffrir le martyre. Caroline Margeridon l'emmène alors voir Brice Edouard, un ami médecin, et le verdict est sans appel. "Alexandre avait les ligaments et les tendons sectionnés en plus d'une phlébite ! Si Brice ne nous avait pas accueillis, mon fils serait mort pendant la nuit. Je lui en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours et je ne l'en remercierai jamais assez", dévoile-t-elle avant de conclure : "Il a eu pendant trois mois des piqûres abdominales, puis une énorme opération sans rééducation car les cliniques étaient réquisitionnées pour la Covid; il est resté presque un an et demi alité !"

Une histoire qui finit bien mais qui a failli tourner au désastre...