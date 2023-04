"Même après ma mort..." : Un invité de Quelle époque ! surprend tout le monde en évoquant sa future tombe

Entre Philippe Caverivière qui y a été fort avec ses blagues et Xavier de Moulin s qui a fait une confidence familiale forte, le programme Quelle époque ! était comme toujours à ne pas manquer. Surtout qu'il y a un autre invité, Eric Antoine, qui a livré une surprenante anecdote.

Venu faire la promotion de son spectacle Grandis un peu ! où il fait de la magie et est accompagné d'un orchestre symphonique (le 13 et 14 mai à la Scène musicale à Paris), Eric Antoine a été invité par Christophe Dechavanne et de façon impromptue, à évoquer son "rapport à la mort car ça le fait rire".

Une invitation qui a surpris Léa Salamé qui n'a pas été déçue par la suite. En effet, Eric Antoine a révélé quel sera son épitaphe. Les adeptes de l'humour noir seront servis. "Je sais déjà ce qu'il y aura sur ma pierre tombale. Il y aura écrit : 'Ne pas déranger' et en tout petit, il faudra vraiment s'approcher pour le lire, il y aura écrit : 'Si tu peux lire ça c'est que tu es en train de marcher sur mes couilles'", a-t-il révélé. Ainsi a-t-il provoqué l'hilarité de toutes les personnes présentes en plateau.

La mort lui est familière

Si Eric Antoine préfère rire de la mort, c'est peut-être parce qu'elle a souvent été à ses côtés. Il a par exemple trouvé son "meilleur pote" décédé chez lui, lequel était diabétique. Et puis comment ne pas penser à la mort de ses parents, qu'il évoque rarement mais toujours avec beaucoup d'émotion. Sa mère Françoise est décédée en 2008 et lui avait caché sa maladie, un cancer, jusqu'à la fin. "Je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'a pas demandé mon aide. J'étais au démarrage de ma carrière, j'étais très nombriliste, je me battais contre des moulins à vent comme tous les artistes qui débutent, et je pense qu'elle n'a pas voulu perturber ça", a-t-il expliqué à l'époque. Et de conclure : "Je lui en ai voulu, oui et non. J'ai trouvé que c'était encore une grandeur absolue, de quitter la planète sans chercher à se faire regretter." Son père, lui, est aussi mort quelques années plus tôt, lorsqu'il avait 19 ans.