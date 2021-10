"Mika ne nous a pas défendus" : Néo (The Voice) fait des révélations sur le coach

Les candidats ont passé une étape difficile dans The Voice All Stars, celle des cross-battles. Seul le public avait le pouvoir de désigner un vainqueur. Une règle qui a agacé Jenifer, laquelle a même menacé de quitter l'émission. La soirée n'a pas été non plus une partie de plaisir pour Néo, le seul groupe de la saison composé de Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 en 2018, Michael Bucquet issu de la saison 9 en 2020 et Mathis Gardel, le seul à n'avoir jamais participé à The Voice. C'est Pascal Obispo lui-même qui a entrepris de les réunir tous les trois pour devenir Neo.

Malheureusement, leur aventure a pris fin samedi soir, au profit de leur adversaire Demi Mondaine. Une grande déception pour les jeunes artistes. "Honnêtement, on visait la finale. On voulait vivre un prime, profiter de l'énergie du direct, du public. C'est ce qui donne de la force à notre groupe. Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint cet objectif", a regretté Mathis auprès de TV Mag. Le trio semble également déçu du coaching de Mika. "Mika avait invité Kendji Girac. On s'est un peu éparpillé en dehors de la chanson, il s'agissait davantage d'un moment drôle et surprenant, pour nous rockeurs, de rencontrer Kendji. Je dirais même que cela a rendu nos interactions avec Mika un peu floues", a estimé Xam Hurricane. Autre point noir d'après lui : leur relation avec Pascal Obispo en dehors du tournage : "La situation était un peu en grand écart. On avait deux coachs, d'un côté Pascal Obispo à distance et de l'autre Mika dans l'émission. Je ne sais pas si cette configuration de double coaching a plu à Mika."



La réaction de Mika nous a surpris

Après leur élimination, Neo estime par ailleurs ne pas avoir été suffisamment soutenu par leur coach. "Pour ma part, il y a des regrets. J'ai l'impression que Mika ne nous a pas défendus comme un coach est supposé le faire", a confié Mathis Gardel. Et pour Michael Bucquet de confirmer : "C'est vrai que la réaction de Mika nous a surpris..." Le chanteur a en effet davantage encensé la prestation de Demi Mondaine, dans l'équipe de Zazie.

Depuis leur participation à The Voice, il y a eu du changement pour le groupe puisque Michael Bucquet fait désormais son petit bout de chemin en solitaire. "Il n'y a pas eu de grosses tensions mais nos chemins se sont séparés car nous ne partagions pas la même vision du groupe. J'ai pris la décision de partir, même si cela n'a pas été facile, je l'assume totalement", a-t-il expliqué.