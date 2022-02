"Moi j'ai des cheveux, un peu plus que lui" : Eric Zemmour, le coiffeur, lui demande de clarifier les choses

Ce natif d'Aix-en-Provence redevient sérieux pour demander à ce qu'on cesse les attaques ridicules, au moins pour ses franchisés qui pâtissent de la notoriété du leader de Reconquête. Il se souvient avoir rencontré l'essayiste il y a quelque temps à Paris : "Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années quand j'ai installé un de mes fils à Paris, dans un restaurant. Ça avait fait sourire mon fils donc je suis allé le saluer." Mais le lien s'arrête à cela, il ne cessera de le répéter durant l'interview : il ne le connaît pas et n'a pas de lien de famille avec lui, qu'on se le dise !

Depuis le mois d'octobre, quand il avait été interrogé par Nice-Matin, les choses ont visiblement pris de l'ampleur pour ce spécialiste capillaire. A l'époque, quand le compagnon de Sarah Knafo n'était pas officiellement dans la course pour les présidentielles, le coiffeur se plaignait que les médias aient fait croire qu'il vivait un enfer et ne voulait pas changer de nom car c'est le sien et il est devenu une marque déposée. Quatre mois plus tard, la situation s'est compliquée et il aimerait retrouver la sérénité pour pouvoir continuer, comme il le dit, de magnifier la chevelure des femmes.