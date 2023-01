"Nu et éméché" : La drôle de méthode de Pierre de Maere pour enregistrer son album

Pierre de Maere est l'une des révélations musicales de l'année écoulée grâce à son tube Un jour, je marierai un ange, qui compte déjà plus de 50 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. C'est d'ailleurs dans cette catégorie, version masculine, qu'il a été nommé aux Victoires de la Musique 2023 - et il aura fort à faire pour venir à bout de ses concurrents, à commencer par le très populaire Tiakola. Ce titre au succès flamboyant lui a également permis d'en recevoir une seconde pour "La chanson de l'année", se retrouvant ainsi en concurrence directe avec les poids lourds de l'industrie musicale tricolore que sont Juliette Armanet, Stromae et Orelsan.

Avec son physique de mannequin et un visage qui pourrait lui permettre de défiler sur les podiums - il a d'ailleurs débuté à 15 ans en tant que photographe de mode et gagnait déjà confortablement sa vie, Pierre de Maere étonne. Et détonne aussi, grâce à un discours qui sort de l'ordinaire. On peut notamment le constater dans le portrait que lui consacre le magazine L'Obs, à l'occasion de la sortie de son premier album nommé Regarde-moi, paru ce vendredi 27 janvier 2023. Un timing pas forcément idéal, puisqu'Aya Nakamura, actuellement en plein procès avec son ex-conjoint pour violences réciproques, a choisi la même date pour son nouvel effort DNK. Mais l'artiste belge de 21 ans préfère en rire, à en juger par son post sur le réseau social Twitter.