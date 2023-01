Diaporama : "Nu et éméché" : La drôle de méthode de Pierre de Maere pour enregistrer son album

1 / 18 "Nu et éméché" : La drôle de méthode de Pierre de Maere pour enregistrer son album

2 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Backstage - Enregistrement de l'émission "Les 20 chansons préférées 2022" sur M6 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage

3 / 18 Pierre de Maere - Défilé Saint Laurent Homme Automne-Hiver 2023-2024 lors de la Fashion Week à Paris le 17 janvier 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, Olivier Borde

4 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Studio - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Cyril Moreau-Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau-Tiziano Da Silva

5 / 18 Exclusif - Pierre de Maere sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France, le 5 février 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

6 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

7 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Backstage - Enregistrement de l'émission "Les 20 chansons préférées 2022", diffusée le 5 janvier 2023 sur M6 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

8 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Studio - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Cyril Moreau-Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau-Tiziano Da Silva

9 / 18 Exclusif - Pierre de Maere chante son tube "Un jour je marierai un ange" - Enregistrement de l'émission "Les 20 chansons préférées 2022", diffusée le 5 janvier 2023 sur M6 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

10 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Fontainebleau" au Château de Fontainebleau, diffusée le 31 décembre sur France 2 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

11 / 18 Pierre de Maere au photocall de la 24ème édition des "NRJ Music Awards (NMA)" au Palais des Festivals à Cannes le 18 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

12 / 18 Pierre de Maere - Défilé Saint Laurent Homme Automne-Hiver 2023-2024 lors de la Fashion Week à Paris le 17 janvier 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, Olivier Borde

13 / 18 Exclusif - La révélation masculine Pierre de Maere - Conférence de presse des Victoires de la Musique 2023 au Casino de Paris, France, le 9 janvier 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

14 / 18 Exclusif - Pierre de Maere sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France, le 5 février 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

15 / 18 Exclusif - La révélation masculine Pierre de Maere - Conférence de presse des Victoires de la Musique 2023 au Casino de Paris, France, le 9 janvier 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

16 / 18 Exclusif - Pierre de Maere - Backstage - Enregistrement de l'émission "Les 20 chansons préférées 2022", diffusée le 5 janvier 2023 sur M6 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

17 / 18 Exclusif - Pierre de Maere sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France, le 5 février 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca