"Oh mais ta g**ule !" : Yann Barthès se lâche en direct après avoir été clashé par Pascal Praud

Le plateau de l'émission L'Heure des Pros sur CNews et tout ce qui s'y passe est devenu le terrain de jeu préféré de Yann Barthès et ses équipes de Quotidien ! À tel point que cela a commencé à vivement agacer Pascal Praud. Après une nouvelle pique de la part de l'animateur sur TMC, qui a présenté au cours de la semaine un montage des "cinq réflexions les plus connes" entendues sur la chaîne concurrente et a terminé son intervention par un "ta g**ule" adressé au chroniqueur Ivan Rioufol, Pascal Praud a voulu recadrer ce jeudi 15 décembre.

Le journaliste a en effet fait une parenthèse dans son émission pour revenir sur le sujet. "L'émission de Yann Barthès, tous les soirs, pilonne CNews et ils ont fait des montages qui mettent d'ailleurs les gens en danger, des gens comme Charlotte d'Ornellas, comme Ivan Rioufol, ils leur font dire parfois ce qu'ils n'ont pas dit, ce sont des images détournées, il y a quelque chose qui n'est pas convenable, et M. Barthès s'est permis de dire à l'antenne : 'Ta g**ule !' à Ivan Rioufol en l'occurrence", a-t-il rappelé, un brin énervé.

Pascal Praud dénonce une "mise en danger", Yann Barthès en rigole encore

Et pour lui d'interpeller les patrons de TF1 autour de l'attitude de Yann Barthès qu'il juge très déplacée. "Moi, je ne sais pas comment ça se passe à TF1, je ne sais pas si M. Rodolphe Belmer qui dirige TF1 admet qu'un de ses journalistes dise 'Ta gueule'. Vous avez un journaliste qui dit 'Ta g**ule' et il traite également de réflexions connes et il met en danger des gens qui font cette chaîne. Je le dis, Monsieur Belmer, président de TF1, Martin Bouygues, est-ce que vous tolérez ça ? C'est une question que je pose et à laquelle ils pourront évidemment répondre", a-t-il conclu.

Une séquence à laquelle a réagi Yann Barthès le soir-même dans Quotidien... toujours avec beaucoup d'humour. En lançant sa chronique Le Morning Glory, il a ainsi partagé les plaintes de son rival Pascal Praud prononcées plus tôt avant de s'en moquer ouvertement. "Oh mais ta g**ule !, a-t-il lâché, Qu'est-ce qu'il a encore ?". Et de continuer avec ironie : "Ils sont encore tout chiffons parce que j'ai encore ouvert ma gueule. On s'est fait sacrément engueuler et puis il l'a dit au directeur". Un peu plus tard, Yann Barthès en a rajouté une couche en déclarant, un sourire au coin des lèvres : "C'est quand même rigolo de dire 'ta g**ule', avouez". Pas sûr que Pascal Praud le voit de cet oeil...