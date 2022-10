Yann Barthès : "Un brin manipulateur", ses travers expliqués par l'astrologie... un rival a le même signe que lui !

Il ne s'épanche que rarement, et pour ainsi dire même jamais. Yann Barthès, ce 25 octobre aux commandes de Quotidien, est probablement l'homme le plus discret de la télévision, et sa vie privée est bien gardée des regards indiscrets. Seules les quelques rares fois où il se livre sur le plateau de Quotidien (TMC) permettent d'en savoir un peu plus sur ses relations hors antenne. Comme ce jour de juin dernier, où l'ex-star du Petit Journal de Canal+ révélait avoir le "coeur lourd" de voir partir Lilia Hassaine, l'une des chroniqueuses emblématiques de son émission. On aura donc compris que l'animateur appréciait celle-ci. Tout le reste appartient toujours à son jardin secret. Alors il va falloir miser sur son signe astrologique pour en apprendre plus sur ce que ce dernier pourrait lui offrir comme traits de caractère. Et l'homme Balance, qu'il est, est plein d'ambiguïtés...

L'homme Balance a un "petit côté star", et affiche souvent un charme fou. Des atouts qui peuvent lui conférer d'être même "un brin manipulateur", comme le rapporte ELLE, sachant grâce à ses charmes comment amener les autres à prendre ses propres décisions. En effet, selon son signe astrologique, Yann Barthès pourrait bien être très doué en affaires, et il le prouve en étant à la tête d'un des talks rencontrant le plus grand succès en access. S'il sait aussi bien mener ses entretiens, c'est qu'il sait se mettre à la place de ses interlocuteurs, en bon natif de la Balance qu'il est. Signe double du zodiaque, comme le Gémeaux, il n'est pas toujours très stable, il sait en revanche rebondir, avec ce je-ne-sais-quoi d'opportuniste, en pratiquant la langue de bois, avec aisance. Un signe redoutable.

Un point commun astrologique avec son plus grand rival

Les natifs de ce signe ne prennent donc que difficilement position et ont beaucoup de mal à choisir. Il leur est donc tout aussi difficile d'être "rentre-dedans", préférant ne pas prendre parti et éviter le conflit. La Balance est un être qui aime concilier, réconcilier et arbitrer. Si dans sa vie affective, ses émotions changeantes sont difficiles à suivre, en revanche sur le plan professionnel, il l'est beaucoup plus. Il fait d'ailleurs preuve de patience et de persévérance, ce qui lui permet d'avancer et d'aller souvent loin. Face à Yann Barthès, l'un de ses rivaux partage ce même signe astrologique : il s'agit de Cyril Hanouna. Les deux rois des talks en France sont donc du même signe. Ils sont d'ailleurs nés la même année. L'homme Balance est très respectueux de la hiérarchie et sait être patient pour gagner en hauteur.

Comme Cyril Hanouna, qui a connu de nombreuses années de galère sans jamais rien lâcher avant d'être l'homme puissant de la télévision qu'on connaît aux commandes de Touche pas à mon poste, Yann Barthès a lui aussi été très patient. Rentré à Canal+ comme stagiaire dans les années 90, le présentateur de 41 ans n'était jamais apparu à la télé avant d'incarner Le Petit Journal pendant douze ans. Depuis, il connaît un réel succès qui ne semble pas près de s'arrêter.