"On a abandonné" : Valérie Karsenti et François Feroleto, confidences rares sur leur vie de famille

Double dose de Valérie Karsenti ce lundi 9 janvier 2023, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. En plus de la voir comme à son habitude dans la peau de Liliane, dans Scènes de Ménages (M6), le public aura le plaisir de la découvrir dans la peau de Madame Lespic, sur TF1. L'actrice de 54 ans fait partie du casting de la série inédite Lycée Toulouse-Lautrec, dans laquelle joue notamment Ness Merad (Marie-Antoinette). Quand elle n'est pas sur un plateau, c'est auprès des siens qu'elle se ressource. Une vie personnelle sur laquelle elle reste plutôt discrète. Mais elle a déjà eu l'occasion de se confier sur sa vie de famille.

Cela fait vingt-deux ans que Valérie Karsenti a rencontré l'amour de sa vie. Comme elle, François Feroleto évolue dans le milieu de la comédie. Une passion qui les a rapprochés. Ils ont déjà eu l'occasion de jouer ensemble sur les planches, en 2010, dans la pièce Grand Ecart de Stephen Belber. L'acteur a également déjà fait des apparitions dans Scènes de Ménages. Leur divine idylle, ils la vivent en toute discrétion, entourés de leurs enfants Léon (né en 2002) et Chaïm (né en 2006).

Et durant un temps, le couple a songé à adopter un bébé. Un sujet que Valérie Karsenti avait évoqué en 2017, à l'occasion de la promotion du téléfilm L'Ecole buissonnière de Nicolas Vanier. "C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop", avouait-elle à Télé Star. Elle révélait également qu'elle avait voulu avoir un enfant par amour pour son homme. "Il y a des femmes épanouies sans enfants, comme il y a des femmes qui ne le sont absolument pas. En tant que féministe, je revendique le fait d'être une femme complète sans avoir à enfanter ! Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme. J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux il y a dix-huit ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant, puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu", avait-elle poursuivi.

Depuis, Valérie Karsenti est ainsi une actrice et une maman épanouie.