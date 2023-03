"On dirait Diam's" : une chroniqueuse métamorphosée sur le plateau de TPMP, elle fait sensation !

Une "bomba latina"

Pour rappel, Danielle Moreau avait déjà subi un relooking en décembre dernier. Et c'était justement Cyril Hanouna qui était à l'origine de l'initiative, lui qui avait alors estimé qu'un changement de look ne lui ferait pas de mal. "Avant, c'était quelqu'un qui se cherchait, et qui ne s'est jamais trouvée... Quand vous allez la voir, vous allez vous dire 'le plateau avant n'était pas éclairé'", a-t-il alors annoncé à ses camarades au moment de leur présenter la nouvelle version de Danielle Moreau, qu'il avait alors surnommée la "bomba latina".

Elle était ensuite apparue sur le plateau vêtue d'un charmant top décolleté aux motifs fleuris associé à un pantalon moulant et à une paire de baskets blanches. Il est vrai qu'elle semblait alors totalement métamorphosée. Rappelons également qu'entre-temps, étant relookée et ainsi plus apte à trouver l'amour, elle avait eu un rendez-vous galant avec une personne du public, mais cette histoire n'aura finalement rien donné. Son coeur est donc toujours à prendre !