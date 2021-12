"On ne se voit plus trop..." : Capucine Anav sans filtre sur son couple avec Victor

Après une belle histoire d'amour, Capucine Anav a rompu avec Alain-Fabien Delon à l'été 2020. Et dans la foulée, nos confrères de Public l'annonçaient en couple avec un certain Victor, charmant jeune homme présenté comme millionnaire. Depuis, la belle brune révélée dans Secret Story (saison 6, en 2012) a confirmé l'information. Mardi 30 novembre 2021, sur ses réseaux sociaux, elle se livre à coeur ouvert sur sa relation amoureuse.

Lui travaille aux dernières nouvelles comme conseiller en gestion de patrimoine chez Predictis, présenté comme le "premier courtier assurance vie/épargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite, la prévoyance et les investissements immobiliers au service des particuliers et professionnels". De son côté, Capucine Anav a elle aussi un rythme chargé niveau professionnel. En effet, elle monte sur les planches du théâtre d'Edgar pour la pièce Le Switch, signée Lug Hamet et dans laquelle elle donne la réplique à Alexandre Pesle et Emmanuelle Boidron.

Les deux amoureux ont des emplois du temps si remplis qu'ils ne passent quasiment plus de temps ensemble ! Sur Snapchat, Capucine Anav remédie à ce petit souci. "Je vais rejoindre mon chéri à son bureau pour prendre le temps de déjeuner avec lui. Parce que c'est vrai qu'avec le théâtre, on ne se voit plus trop, regrette-t-elle. J'ai été à la boulangerie prendre des petites choses. On n'a pas trop le temps parce qu'il est occupé. Mais trente minutes, c'est toujours ça !" Puis, en story sur Instagram, la belle partage une photo de plantes, visiblement au bureau du charmant Victor, indiquant retrouver sa moitié le temps d'un déjeuner. Des retrouvailles courtes mais nécessaires pour le couple !

Il faut dire que depuis plus d'un an, Capucine Anav semble plus heureuse et épanouie que jamais au bras de Victor. En juin dernier, elle a été ultra gâtée par son compagnon qui lui a offert un superbe sac Hermès. Le prix de ce modèle, un Kelly en cuir noir, varie : il peut coûter entre 7400 euros et 350 000 euros, pour un exemplaire rare en matière noble. Au-delà de ce joli cadeau, Victor semble combler la brunette. "J'adore les enfants ! Depuis toute petite, mon rêve c'est d'avoir des enfants et de me marier !", avait-elle déclaré sur Instagram l'été dernier. Pas de bébé ni de mariage en vue pour l'heure, mais elle semble avoir bel et bien trouvé son prince charmant...