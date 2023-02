"On va te partager" : Patrick Sébastien, son ménage à trois avec Nana et Shéhérazade tourne au fiasco

En 1993, Patrick Sébastien et Nathalie tombent amoureux et débutent une belle histoire. Dotés tous les deux de caractères et de personnalités bien affirmés, le couple connait des hauts et des bas et décide de rompre trois ans plus tard en 1996. Ne parvenant pas à oublier le beau blond aux yeux clairs, celle qu'il surnomme "Nana" revient trois mois plus tard et tente de le reconquérir.

Malheureusement, Patrick Sébastien (de son vrai nom Patrick Boutot) s'est déjà remis en couple avec une jeune femme "brillante, élégante et racée" prénommée Shéhérazade. N'ayant jamais vraiment considéré le couple comme une relation monogame, l'animateur de 69 ans propose alors à sa compagne un ménage à trois avec elle et... son ex ! Alors qu'on aurait pu penser que Shéhérazade aurait immédiatement claqué la porte à son homme, celle-ci a réagi d'une manière totalement inattendue à sa proposition.

"Alors, on va te partager. Elle aura le lundi, le mardi et le mercredi. Moi le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça te laisse le jeudi", a-t-elle dit à son chéri, sans se démonter. Agréablement surpris, l'interprète du titre Les Sardines rappelle son ex Nathalie pour lui parler du deal imaginé par sa chérie. "J'ai appelé. J'ai proposé. Il y a eu un long silence. Et j'ai entendu Nana, à ma grande surprise, dire : '- OK... On va faire comme ça. Mais si je peux me permettre, on va quand même discuter'", se souvient l'animateur dans son livre. "Pourquoi discuter ?" - "Ben, elle s'emmerde pas, elle a pris les week-ends !" avait-elle déclaré.

Un combat de femmes

Finalement, la rencontre entre les deux femmes a lieu à Ramatuelle. Un moment qui s'est révélé très gênant comme le racontait Patrick Sébastien : "Elles se sont tout juste saluées. Les regards se sont plantés, et pas une n'a baissé les yeux. Un combat de femmes immobiles et silencieuses". Face à Nana, Shéhérazade craque et réalise qu'elle ne supportera pas de partager Patrick avec une autre. Elle se lève et pose un ultimatum à l'animateur qui reste assis, confus. Il fait son choix de rester avec Nathalie. Un choix qui s'est avéré judicieux puisqu'ils se sont mariés en 1998 et ont même adopté une petite Lily en 2006.

Après de nombreuses années d'amour, Patrick Sébastien et Nana ont annoncé leur séparation en janvier 2022. "On se connaît depuis trente ans. Elle est encore mon épouse, on n'a pas divorcé et on ne divorcera pas. On est séparé" avait expliqué le présentateur lors d'une interview pour l'émission Chez Jordan, ajoutant qu'ils étaient restés en très bons termes et qu'ils menaient simplement une "vie sentimentale écartée".