"Parfois, j'ai assez à manger et parfois non" : Cristiano Ronaldo, un membre de sa famille est "fauché" !

C'est une période bien trouble que traverse Cristiano Ronaldo actuellement et à quelques jours du début de la Coupe du monde, la superstar portugaise va avoir bien du mal à se concentrer sur le football. Après des années de rêve du côté du Real Madrid, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a décidé de s'offrir un nouveau défi en partant en Italie, à la Juventus de Turin. À l'été 2021, il fait le bonheur des supporters de Manchester United en décidant de revenir dans le club qui lui a permis de se révéler au monde entier. Un retour très attendu mais qui s'est finalement transformé en cauchemar pour le joueur de 37 ans qui a multiplié les problèmes depuis son arrivée en Angleterre.

Sur le plan sportif, rien ne se passe comme prévu pour Cristiano Ronaldo, très régulièrement remplaçant et qui trépigne sur le banc de touche. À côté de ça, le joueur a vécu un terrible drame avec sa compagne, Georgina Rodriguez puisqu'ils ont perdu leur fils au moment de l'accouchement en avril dernier. Une période très compliquée pour celui que l'on surnomme CR7 et après s'être retenu de parler pendant des mois, il a accepté de donner une interview explosive au journaliste Piers Morgan. Expliquant que son club ne le respectait pas, le grand rival de Lionel Messi a été particulièrement virulent à l'encontre de ses dirigeants.

Parfois, j'ai assez à manger et parfois non

Si cela ne suffisait pas, le Portugais doit maintenant faire face à sa belle-soeur, Patricia Rodriguez, invitée d'une émission de télévision espagnole et qui s'est lâchée. "Je suis fauchée et ma soeur ne m'aide pas. Ce qui me fait le plus mal c'est pour mes enfants, pas pour moi", lance-t-elle à l'intention de Georgina Rodriguez, dans des propos rapportés par le Daily Mail. "Je ne m'attendais pas à ça de ma soeur. Parfois, j'ai assez à manger et parfois non. Parfois j'ai assez pour payer mon loyer et parfois non", se lamente la femme de 33 ans.