"Pas une bombe mais..." : Stromae a craqué pour une chanteuse et comédienne ultra connue

Stromae, qui célèbre aujourd'hui ses 37 ans, confiait au magazine Biba il y a plusieurs années avoir eu, pendant son adolescence, un crush pour la très célèbre Hélène Rollés : "Je n'avais pas le droit de regarder 'Hélène et les garçons', ni aucune série, mais je voyais Hélène dans les magazines. À l'époque, les blondes étaient LES belles filles. Hélène n'était pas une bombe, encore moins un coup d'un soir, mais l'amoureuse idéale. Elle était douce, chaste, et j'avais envie de lui tenir la main".

La chanteuse et comédienne originaire du Mans aura donc fait tourner la tête de l'artiste Belge qui, depuis, a visiblement trouvé son âme-soeur auprès d'une dénommée Coralie Barbier. Une femme avec qui il s'est marié le 12 décembre 2015 à Malines. Trois ans plus tard, ils sont devenus parents d'un petit garçon. "J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant", avait-il notamment expliqué au journal de 20h de TF1 il y a quelques mois. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés en 2012 d'une manière somme toute banale, alors qu'ils se rendaient tous deux à la soirée d'un ami commun.

Jamais été si amoureuse

Depuis, ils ne se sont donc plus jamais quittés et filent le parfait amour aux côtés de leur enfant. À noter qu'avant cela, Stromae avait vécu une histoire d'amour avec l'animatrice Tatiana Silva en 2011. Cette même-année, l'ex-candidate de Danse avec les stars avait confié au site internet 7sur7.be n'avoir "jamais été si amoureuse". Elle avait également expliqué vouloir "protéger" sa relation avec l'interprète d'Alors on danse en cherchant "de moins en moins l'attention".

"Je sais comment ça fonctionne, et je ne veux pas faire de ma vie privée un business. J'ai connu des moments très difficiles. Aussi bien professionnels que personnels avec la mort de mon père. Maintenant j'ai à nouveau de la chance. Et enfin beaucoup d'amour", avait ajouté l'ancienne reine de beauté belge. Mais deux ans plus tard, elle officialisait sa rupture avec le chanteur dans les colonnes du magazine Public.