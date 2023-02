"Personne ne va comprendre !" : Dounia Coesens et cette scène impossible à tourner dans Demain nous appartient (EXCLU)

C'est une grande habituée des séries quotidiennes qui a rejoint la petite bande de Demain nous appartient, sur TF1. Après avoir incarné Johanna Marci dans Plus belle la vie, ou encore Emma dans La doc et le véto, Dounia Coesens prête ses traits à Romy, une mère de famille qui tente de fuir son passé. C'est avec plaisir, donc, que les téléspectateurs retrouvent la comédienne, du lundi au vendredi, sur le petit écran... et c'est ainsi que l'actrice montre une autre facette de sa personnalité, son personnage étant bien différent du répertoire qu'elle dévoilait jusqu'à présent à la télé.

"C'est vrai que je suis moins identifiée Johanna, explique Dounia Coesens à Purepeople. Là par exemple, ce matin dans le métro, on m'a dit 'J'adorais votre personnage'. Il y a moins l'identification. Pendant des années, les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse être comédien, parce que c'est ce que créent les quotidiennes aussi. On est tous les soirs chez eux. Mais maintenant ça s'ouvre plus, aussi grâce aux réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout ça au début de Plus belle la vie. Maintenant, on peut nous suivre dans notre vie perso, privée." Le rythme épuisant des quotidiennes, la comédienne le connaît. Pour autant, il y a une chose à laquelle elle a du mal à se faire : c'est le fait de s'adapter, à l'avance, aux températures ambiantes.

Ma mâchoire était crispée

"On est en train de tourner le printemps en petit chemisier alors que c'est l'hiver, révèle la compagne d'Arthur Aumerle. J'ai froid, mais on a tous très très froid en ce moment ! Il y a une scène, vraiment, je pense que personne ne va comprendre ce que je dis. Parce que quand il fait froid, déjà, on a l'impression qu'il y a une partie du cerveau qui ne marche plus. T'es tétanisée. Ma mâchoire était crispée. T'essayes, avec tout ça, de donner quelque chose au jeu. Et je devais dire 'Non, ne t'inquiète pas, je suis capable de me faire ma propre opinion". Avec la mâchoire comme ça... je me suis dit que ça n'allait pas. On est passé à une autre séquence et j'ai dit que je la referai en post-synchro, que je referai le son après, parce que je pense que c'est inaudible." Ni vue ni connue !

