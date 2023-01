"Plus d'appétit pour la vie" : Line Papin à coeur ouvert, rares confidences de l'ex de Marc Lavoine sur son anorexie

Pendant six ans, la jeune fille change d'école tous les ans et ne réussit pas vraiment à se construire une vie sociale. Jusqu'à véritablement finir par lâcher, à 16 ans : "Au moment de passer au lycée, ça ne m'intéressait plus. Donc je n'ai plus eu d'appétit pour la vie ; ça fait que j'ai arrêté de me nourrir."

Un trouble qui la fait tomber dans "l'anorexie pendant un an". Pour la jeune femme, cependant, pas de problème avec "l'image de soi", comme pour beaucoup d'adolescentes, plutôt un "désintéressement de la vie" qui la fait tomber très bas, comme le prouve la photographie confiée à la production de l'émission. Heureusement pour elle, sa passion va la sauver.

"Un sauvetage"

"Comme je vivais quelque chose que je ne pouvais pas partager, que les gens ne comprenaient pas, j'ai mis beaucoup dans ce manuscrit", confie-t-elle. A l'époque, elle est en seconde, à l'hôpital de jour, et ce premier roman autobiographique, L'Eveil, est un "sauvetage". "L'écriture a été quelque chose de vital. Ce n'était plus simplement quelque chose pour m'amuser ou pour me faire plaisir, c'était devenu de l'ordre de la nécessité", raconte-t-elle d'ailleurs.

Aujourd'hui autrice de six romans, tous plus ou moins biographiques, la jeune femme tente de se remettre d'une autre épreuve : son divorce avec Marc Lavoine après une fausse couche traumatisante et un avortement. Mais malgré leur séparation, la jeune femme est lucide aujourd'hui, c'est également grâce au chanteur, qui lui a conseillé une thérapie, qu'elle va aussi bien aujourd'hui.