"Plus gros salaire dans l'histoire du sport mondial" : Kylian Mbappé fait exploser le record avec un contrat hallucinant

C'est la question qui a agité le Paris Saint-Germain pendant de très longs mois l'année dernière. Arrivé au terme de son contrat avec le club parisien, Kylian Mbappé avait l'embarras du choix pour la suite de sa carrière et tout laissait penser qu'il quitterait la France pour rejoindre le Real Madrid, en Espagne. Contre toute attente, celui qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur du monde a fait le choix de rester chez lui, dans la capitale, où il est arrivé en 2018.

Une nouvelle qui a grandement réjoui les supporters du club parisien, qui s'attendait à voir Kylian Mbappé voguer vers de nouvelles aventures. Finalement, les propriétaires qataris du PSG ont su trouver les mots et les arguments pour faire rester le grand copain d'Achraf Hakimi et si l'on sait qu'il a bénéficié d'une belle revalorisation salariale, le chiffre vient de tomber et il est prodigieux. Dans son édition du 30 mars, le journal L'Équipe a dévoilé les salaires bruts des joueurs du championnat de France et selon leurs estimations, l'attaquant des Bleus gagnerait près de 6 millions d'euros brut par mois !

Kylian Mbappé a franchi un cap assez spectaculaire au niveau de ses revenus

Une somme tout bonnement historique et qui le place largement au-dessus des autres joueurs de Ligue 1, à commencer par ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi (qui touchent respectivement 3 675 000 et 3 375 000 millions d'euros par mois). Pour Lionel Dangoumau, rédacteur en chef du service football au journal L'Équipe, c'est "sans doute le plus gros salaire dans l'histoire du sport mondial", comme il l'a indiqué hier sur les ondes de franceinfo. "Depuis qu'il a signé son nouveau contrat avec le PSG à la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé a franchi un cap assez spectaculaire au niveau de ses revenus", ajoute le journaliste, qui précise également que cette estimation ne prend pas en compte les "primes colossales" que peut percevoir le Français de 24 ans en plus de son salaire. Des chiffres qui donnent le tournis et qui doivent faire rêver plus d'un supporter de foot.

Un contrat courte durée pour Kylian Mbappé, qui a signé jusqu'en 2024, avec une année optionnelle. Il se pourrait donc que le prochain soit encore plus élevé, si jamais il décide de rester au PSG.