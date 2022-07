"Pourquoi il a tué ma maman ?" : Témoin du meurtre de Carine Ramière, son fils bouleverse tout un tribunal

Carine Ramière a été tuée par son ex-compagnon en 2016 avec son arme de service, d'une balle dans la tête. Une scène d'horreur qui a eu lieu alors qu'elle se trouvait en voiture avec leur enfant, âgé de 2 ans et demi à l'époque des faits. Lors de son procès en 2020, le petit garçon a 7 ans et souhaite assister à l'audience mais il n'en a pas le droit. Sa tante et soeur de la victime qui a sa garde demande alors, avec son avocate, s'il peut enregistrer un message à diffuser devant la cour. Le président prend le temps de réfléchir et décide de dévoiler la vidéo, bouleversante. La journaliste Elise Costa a rapporté ce moment douloureux dans l'un des épisodes de sa série publiée sur Slate.fr.

Jean-Régis Julien est le nom de l'homme qui a tué la mère de Mathis, Carine Ramière. C'est son père biologique, mais le lien s'arrête là. L'enfant, en CE1, a ainsi déclaré dans son message filmé : "Ce que je voulais dire... Ce n'est plus mon papa. Je ne l'aime plus. Il a fait du mal à tout le monde. Il ment sur tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est pour sortir ailleurs, pour aller vivre ailleurs. Et moi je ne veux pas... Ça a été dur. Ça a été le plus mauvais jour de ma vie, quand j'étais bébé. Ça m'a fait très peur. Je voudrais lui poser quelques questions. Pourquoi il a tué ma maman ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il m'a pris dans ses mains et m'a emmené? Pourquoi... Pourquoi il a fait du mal à ma maman ?"

Avant d'entendre ses mots déchirants, le jury a écouté le témoignage de la soeur de la victime, Christelle, qui ne sait même pas si elle a pu faire le deuil de Carine quand elle a pris sous son aile le petit garçon "intelligent et sensible". Celle qui tient une page Facebook à sa mémoire raconte comment il se remet du drame, difficilement, tout en grandissant dans l'amour de sa famille. Ses anniversaires qui ravivent la plaie, les migraines qu'il a dès qu'il monte en voiture et son sentiment de culpabilité. Il s'en veut de ne pas avoir détaché sa ceinture pour sauver sa maman, et va même jusqu'à se dire que s'il n'existait pas, peut-être qu'elle serait vivante. Elle ajoute : "Il me dit qu'il a oublié le son de sa voix, la couleur de ses cheveux. Ce qu'il oublie pas, c'est cette dernière image d'elle." Celle du "trou dans la tête".

L'homme a été condamné jeudi 18 juin 2021 en appel par la cour d'assises du Vaucluse à une peine de trente ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté.