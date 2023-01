"Problème d'ophtalmo", "manque de respect" : Michel Cymes dézingue Lionel Messi et fustige son attitude !

On le sait, Michel Cymes est un amoureux de sport et plus précisément de football. Le médecin star est un habitué du Parc des Princes, où il se rend dès qu'il le peut pour encourager son équipe de coeur, le Paris Saint-Germain. Actuellement en pleine promotion pour son almanach intitulé Une année 2023 en pleine forme avec Michel Cymes, l'homme de télévision de 65 ans était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine et de son équipe sur le plateau de C à vous, ce mardi 3 janvier. L'occasion pour le grand copain d'Adriana Karembeu d'évoquer les derniers évènements récents dans le monde du football et notamment la Coupe du monde, remportée par l'équipe d'Argentine.

Capitaine de l'équipe, la star du PSG, Lionel Messi était opposé à son partenaire de club, Kylian Mbappé et comme beaucoup ont pu le voir, ce dernier a été la cible de nombreuses attaques et moqueries lors des célébrations en Argentine. Des dérapages qui n'ont pas plu à Michel Cymes, pas très optimiste pour l'avenir de son club. "Moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est le retour de Messi au PSG. Mbappé a beau dire qu'il est passé à autre chose, je pense qu'il va falloir quand même que Messi explique pourquoi il n'a absolument pas réagi sur le bus, au côté de la marionnette, en racontant en plus qu'il ne l'avait pas vue. Là, il a un problème d'ophtalmo", lance-t-il.

Il va falloir qu'il s'excuse vraiment auprès de Mbappé. C'est un manque de respect et ce n'est pas un bon exemple pour les gamins

Très déçu que Lionel Messi n'ait pas empêché ses coéquipiers de s'en prendre à son partenaire de club, Michel Cymes a des mots forts : "Je suis inquiet, il va falloir qu'il s'excuse vraiment auprès de Mbappé. C'est un manque de respect et ce n'est pas un bon exemple pour les gamins. Dans le sport on se respecte, qu'on ait perdu, qu'on ait gagné, on doit respecter l'autre."

Parmi les joueurs coupables de gestes répréhensibles, on trouve le gardien de but argentin, Emiliano Martinez. Devenu l'ennemi public numéro un des supporters des Bleus, il a d'ailleurs décidé de s'offrir les services d'un chien de garde. "Son comportement est d'une obscénité sachant le nombre d'enfants, de jeunes qui ont regardé ça. Ces histoires avec la marionnette à l'effigie de Mbappé, c'est d'une indélicatesse. Il faut respecter l'adversaire, surtout quand il a perdu", conclut Michel Cymes, visiblement très remonté contre l'attitude des Argentins.