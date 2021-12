"Quand tu les appelles, bizarrement..." : Namadia (Koh-Lanta) atomise d'autres aventuriers !

Déjà vingt ans que Koh-Lanta connait un succès fou sur TF1. L'édition All Stars baptisée Koh-Lanta, La Légende et diffusée entre août et décembre 2021 a eu une issue particulière. Pas de gagnant, et le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur a été reversé au Fonds Pour Bertrand-Kamal, aventurier mort d'un cancer du pancréas l'année précédente. Une lourde décision que la production a prise après le scandale de plusieurs tricheries survenues durant le tournage de cette saison anniversaire. Mais ALP et TF1 sont bien décidés à souffler les bougies de Koh-Lanta en bonne et due forme.

Ce mardi 21 décembre 2021, soit une semaine pile après la finale de Koh-Lanta, La Légende, la Une dédie sa soirée au superbe jeu d'aventure. C'est ainsi qu'une grande partie des nombreux candidats se réunissent et racontent leurs anecdotes et autres souvenirs de leur participation à Koh-Lanta. Parmi eux, les aventuriers les plus emblématiques du programme comme Claude, Teheiura ou encore Laurent. Denis Brogniart, qui était en train de mettre en boîte la prochaine saison du jeu pendant le tournage, a certainement enregistré quelques séquences depuis.