"Quelques coups de gueule" : Julia relate ses souvenirs aux obsèques de son père Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut est mort à 71 ans, le 2 mars 2022. Le journaliste et ancien présentateur du JT de 13H, qui luttait contre un cancer, a été victime de complications liées à une opération du coeur. Sa mort a chamboulé les Français, la maison TF1 et ses proches. Lors de ses obsèques, le 9 mars, sa très discrète fille Julia est sortie de l'ombre.

Agée de 45 ans, occupant le métier de gynécologue à Amiens - berceau des Pernaut -, Julia n'était pas forcément très à l'aise à l'idée de devoir publiquement s'adresser à la foule. Il faut dire que rien que le premier rang d'invités pouvait avoir quelque chose d'impressionnant quand on évolue dans l'ombre et non pas dans la lumière médiatique comme ce fut le cas pour Jean-Pierre pendant des décennies : Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Valérie Pécresse, Christian Estrosi... Les VIP étaient nombreux à cette messe hommage. Comme le relate magazine Gala, Julia a voulu raconter son "enfance heureuse", évoquant ses souvenirs de vacances en famille - elle est née du premier mariage entre JPP et Dominique Bonnet -, les barbecues et les fêtes.

Au micro, elle a ajouté : "Et les repas de famille toujours très animés et qui finissaient souvent par quelques coups de gueule. Des forts caractères, les Pernaut. Il y avait de la joie, on a grandi avec tout ça. On s'est construit sur un socle solide que maman et toi nous avez transmis : travail, rigueur, respect, tolérance, humilité. Ces valeurs, nous les transmettons maintenant à nos enfants. Tes petits-enfants, dont tu étais si fier." Julia est la maman d'Iris et Eléa alors que son frère aîné Olivier - qui a lui aussi pris la parole pour l'occasion - est le papa de Rose et Léo. A la fin de la cérémonie, le cercueil de Jean-Pierre Pernaut a quitté la basilique parisienne du chic 7e arrondissement, transportée dans un corbillard grand luxe choisi en clin d'oeil à la passion du défunt journaliste pour les sports automobiles, afin de regagner non pas la Picardie comme annoncé, mais le cimetière de Louveciennes, pour un enterrement dans la discrétion.

