"Règlement de comptes de bas étage", "cracher sur les autres" : Les Inconnus violemment chargés par Mimie Mathy

Ce lundi 14 novembre, TF1 a décidé de mettre à l'honneur Les Inconnus. Les fans du trio légendaire formé par Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan vont se régaler avec le programme inédit, Tous inconnus. Les chasseurs, Auteuil Neuilly Passy, C'est toi que je t'aime, Tournez ménages... les plus grands sketchs des Inconnus vont être repris par une soixantaine de personnalités issues du monde du spectacle. François-Xavier Demaison, Soprano, Michel Boujenah, Antoine Duléry, Arnaud Ducret, François Berléand, Maxime Gasteuil, Claudio Capéo, Christophe Willem, François-Xavier Demaison, Vincent Desagnat, Eric Antoine, Elie Semoun, JoeyStar,Adil Rami, M. Pokora, Helena Noguerra ou Anne Depétrini, Philippe Lacheau et Élodie Frégé pour ne citer qu'eux, tous ont répondu présent.

Cette fiction spéciale et exceptionnelle promet de grands moments d'humour. Au cours de leur immense carrière, les Inconnus en ont inspiré plus d'un. Et tous ont décidé de leur rendre hommage ce soir-là. Il faut savoir que tous ces sketchs ont été tournés avec les textes à la virgule près, dans les costumes exacts. Si certains ont croisé la route de Didier Bourdon, comme Philippe Lacheau, ou encore Bernard Campan et Pascal Légitimus, certaines personnalités sont peut-être simplement fans du trio d'humoristes. Mais ce lundi 14 novembre, un nom de l'humour manquera forcément à l'appel. Il s'agit de Mimie Mathy. En effet, la comédienne, star de Joséphine gardien (TF1) a connu des moment un peu compliqués avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, comme elle le confiait dans son livre À Pas de géant (sorti en 1986 aux éditions Carrère), comme repéré par le magazine Schnock, consacré aux Inconnus.

Cracher sur les autres

"Ne m'en veuillez pas de ne pas trop vous parler des quatre premiers cités plus haut [Didier Bourdon, Seymour Brussel, Pascal Légitimus et Bernard Campan], mais l'entente s'étant nettement dégradée sur la fin, je préfère leur souhaiter bonne route pour la suite de leurs projets et m'attacher à ceux qui sont restés de vrais amis", a-t-elle écrit. Puis, Mimie Mathy a donné plus de détails. "Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont fait plutôt, restera entre eux et nous et je ne vais pas profiter de ce livre pour régler des comptes de bas étage, a fait savoir la comédienne. Ils ne font plus partie de ma famille professionnelle, alors tous pour un et chacun pour soi, le principal étant d'avoir la tête qui tient toujours dans la casquette, et ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous aient fait." "C'est pas parce qu'on a du talent qu'il faut cracher sur les autres. C'est ce que je disais plus haut, quand la tête déborde de la casquette, c'est gênant", a-t-elle conclu. On imagine donc que Mimie Mathy ne sera pas devant son poste ce soir pour regarder Tous inconnus.