"S'il est condamné, là..." : Jean-Luc Lahaye bientôt lâché par son producteur ?

Vendredi 5 novembre 2021, c'était la douche froide pour Jean-Luc Lahaye : après avoir été déféré à un juge, à l'issue de deux jours de garde à vue, le chanteur a été mis en examen puis placé en détention provisoire. Il est sous le coup d'une flopée d'accusations dont viols sur mineures. Dans son entourage, c'est la panique et personne ne croit vraiment qu'il pourra faire son come back artistique...

Dans l'édition du samedi 6 novembre du journal Le Parisien, des proches de Jean-Luc Lahaye ont réagi à cette sordide affaire dans laquelle il est accusé par deux jeunes femmes pour des faits supposés produits en 2013 et 2014. "C'est un empire qui s'écroule. Son retour était pourtant bien amorcé", lâche, dépité, un professionnel du show business. En effet, le chanteur âgé de 68 ans venait d'enregistrer un nouvel album autoproduit et avait commencé à travailler sur des dates de tournée. Les fans de l'interprète de Papa chanteur et Femme que j'aime ne devraient pas le voir sur scène avant très longtemps car, déjà, avant même que son procès ne se tienne, les dates s'annulent y compris celles prévues à l'été 2022...

Dans l'entourage proche de Jean-Luc Lahaye - déjà condamné en 2015 pour corruption de mineures - le sujet est aussi très délicat. "Producteur de certains de ses shows, Olivier Kaefer [celui qui avait rétabli les faits sur la grave chute de Margaux, la fille du chanteur, NDLR] refuse, lui, de s'épancher sur le sujet, en raison de l'enquête en cours. Il est présumé innocent, martèle-t-il. Mais s'il est condamné, là, je ne pourrai pas cautionner", dit-il dans des propos rapportés par le journal. Dans le pire des cas, il serait donc contraint de le lâcher... "L'image de Jean-Luc a déjà été très abîmée la première fois. Là, le retour sera difficile, on n'est pas près de le revoir à la télévision...", confie un ami.

Jean-Luc Lahaye, qui assure avoir eu des relations consenties aves les deux plaignantes, avait déjà une très mauvaise réputation en raison de son goût pour les jeunes femmes, allant jusqu'à faire une blague douteuse sur sa compagne Paola. Alors qu'un proche confie que, ces derniers temps, il s'était mis au parachutisme, aujourd'hui il fait un saut dans le vide sans avoir la sécurité de ne pas s'écraser à la fin...

Dans cette affaire, trois autres personnes sont aussi dans le collimateur de la justice : sa fille Margaux, soupçonné de complicité de viols, et les mères des plaignantes, soupçonnées d'avoir poussé leurs filles dans les bras du chanteur. Leurs gardes à vue ont été levées, Margaux souffrant notamment d'un grave état de santé lié à sa chute en 2019. Tous restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.