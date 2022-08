"Si tu parles, je te tue" : L'horrible agression de Nordahl Lelandais sur sa cousine le jour de l'enterrement de son père

Nordahl Lelandais, condamné en février 2022 pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, avait un lourd passif. Les psychiatres qui l'ont entendu en prison ont fait état d'un homme manipulateur, pervers et d'un prédateur sexuel qui ne supporte pas la frustration. En effet, s'il nie avoir agressé sexuellement la fille de Jennifer et Joachim de Araujo, il avait peu avant commis des actes sur des membres de son entourage, comme l'a indiqué l'enquête de 7 à 8 sur TF1 ce 21 août 2022.

Maître Caroline Rémond revient sur l'agression dont sa cliente dit avoir été victime : "Les faits se passent lors de l'enterrement du papa de cette jeune fille. Elle a 14 ans, elle fume en cachette de sa maman. Nordahl Lelandais lui dit je viens fumer une cigarette avec toi. A ce moment-là, sous prétexte d'un câlin de réconfort puisqu'elle pleure, il commence à passer sa main sur ses seins. Elle le repousse. (...) Il continue et descend à l'arrière de son dos et met la main sur ses fesses qu'il touche avec insistance, avec une connotation dont elle se rend compte à l'époque puisqu'elle n'a que 14 ans. Elle se rend bien compte que ce n'est pas normal. Elle parvient enfin à se dégager mais Nordahl Lelandais la rattrape. Il lui dit : 'Si tu dis quelque chose, je te tue.'"

Cette agression a eu lieu quelques mois avant le meurtre de Maëlys, en avril 2017. Le 1er juillet 2019, elle a porté plainte et l'homme a été mis en garde à vue sur ces faits le 7 février 2020. L'enquête a montré que l'homme consultait des sites pédopornographiques et deux mois après cet événement, il a aussi agressé les filles de deux personnes de son entourage et âgées de 4 et 7 ans. Maître Rémond explique que le dangereux individu justifie ses actes par la prise de stupéfiants et d'alcool qui rendent son discernement impossible : "Il ne fait plus la différence entre une femme et un enfant."

Pour l'heure, celui qui a été condamné à la perpétuité assortie de vingt-deux ans de sûreté, ainsi que pour l'agression sexuelle de deux de ses petites cousines, n'a pas reconnu avoir abusé sexuellement Maëlys, âgée à l'époque de 8 ans et demi.