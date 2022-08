Affaire Maëlys, tuée par Nordahl Lelandais : les preuves accablantes qui ont bousculé l'enquête

Il y a cinq ans, disparaissait durant un mariage la jeune Maëlys, 9 ans et toute sa vie devant elle. Depuis, ses parents et sa soeur Colleen vivent dans la douleur d'avoir perdu un être si cher et de continuer à vivre. Ils ont dû surmonter une enquête et un procès particulièrement difficiles, en raison de la personnalité de l'accusé Nordahl Lelandais qui a longtemps nié les faits et dément encore aujourd'hui toute agression sexuelle sur la jeune victime. L'émission 7 à 8 sur TF1 ce 21 août 2022 est revenue sur cette terrible affaire, laissant la parole aux deux parents, Jennifer et Joachim, et en reconstruisant le travail des enquêteurs. Notamment en revenant sur les preuves qui ont fait basculer le discours de celui qui était le suspect numéro 1.

Quand les enquêteurs reconstruisent le récit de la soirée au cours de laquelle a disparu Maëlys, un individu fait rapidement surface : l'invité de dernière minute, Nordahl Lelandais. Il intrigue car il a des griffures et il a nettoyé méticuleusement sa voiture dans une station le lendemain du mariage pendant plus de deux heures. Quatre jours après, il est placé en garde à vue pendant 36h. Il avoue s'être absenté durant le mariage, mais soi-disant pour changer son bermuda taché de vin et dit avoir lavé sa voiture car il devait la vendre. Les enquêteurs retrouvent l'acheteur. Le suspect pense être tiré d'affaire, mais le lendemain, il est écroué pour enlèvement et séquestration : on a découvert qu'il a utilisé un produit spécial pour brouiller l'odorat des chiens, un détergent pour jante, mais aussi des traces ADN de Maëlys sur la commande des phares.

Pourtant, Nordahl Lelandais continue de nier avoir tué l'enfant. Il raconte simplement qu'elle a voulu monter dans sa voiture pour voir ses chiens. Deux mois après, une vidéo de surveillance apporte de nouveaux éléments. Un véhicule similaire au sien a été vu sortant du village durant la fameuse nuit : une passagère à robe blanche, comme Maëlys est bien visible. Il faudra attendre une autre preuve pour que l'homme craque et avoue. L'institut de recherche de la gendarmerie criminelle qui examine sa voiture et la désosse totalement. Si les projections primaires ont été effacées, il reste les secondaires comme l'explique un responsable : "On a recherché les microprojections des gouttes qui éclatent. Elles sont masquées, cachées difficiles d'accès mais on les retrouve toujours." Dans le coffre, il y a donc des traces de sang, très fine. Analysées, elles ont permis l'identification de la petite victime. L'avocat de Nordahl Lelandais, Alain JaKubowicz, rapporte ainsi la découverte à son client qui avoue ensuite son implication et mène vers les gendarmes vers la dépouille.

Le 18 février 2022, Nordahl Lelandais a été condamné à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté pour enlèvement et meurtre, ainsi que pour agression sexuelle sur ses deux petites cousines.