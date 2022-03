"Son décès m'a tellement touché" : Franck (L'amour est dans le pré) publie une annonce particulière

Le candidat de L'amour est dans le pré 2021 a fait une annonce assez particulière sur Instagram, le 3 mars 2022. Au passage, Franck s'est remémoré de terribles souvenirs concernant un être qui lui était cher.

Le sylviculteur et maraîcher aime la nature et la forêt en particulier. Un amour donc il a fait son métier. Mais il a également une passion pour les animaux comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir lors de son aventure. Son chien Oregon tient une place particulière dans sa vie et ne le quitte pratiquement jamais. Avant cela, Franck avait un autre fidèle compagnon à quatre pattes. Et sa mort a été un déchirement pour l'agriculteur. "Il y a 10 ans, disparaissait mon labrador Schnapp's, des suites d' un cancer. Il était comme un enfant pour moi et son décès m'a tellement touché qu'il m'a fallu 3 ans pour pouvoir regarder à nouveau un labrador. Ayant offert des saillies de mon bébé, je m'attendais à retrouver sa souche familiale assez facilement. Ça n' a pas été le cas et j'en ai été extrêmement déçu...", a confié Franck.

Mais un jour, l'un de ses amis lui a proposé un chiot, Oregon. Et depuis, "le soleil est revenu dans [sa] maison". "La maman d'Oregon commence à prendre de l'âge. C'est à mon tour de faire plaisir à Nicolas. Je cherche donc une jolie femelle pour enfanter les bébés d' Oregon. Qui serait intéressé(e) ?", a-t-il conclu.