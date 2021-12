"Son problème, c'est qu'il pète !" : prise au piège des gaz de Gérard Depardieu, une actrice balance

Les émotions, les gestes, les odeurs... elle se souvient de tout, comme si c'était hier ! En 1989, Josiane Balasko signait pour l'un des rôles les plus marquants de sa carrière : celui de Colette Chevassu, dans le film Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Et justement, le 7 décembre 2021, la comédienne a retrouvé sa très chère consoeur, Carole Bouquet, à qui elle donnait la réplique à l'époque, sur le plateau de l'émission C à Vous sur France 5. L'occasion rêvée pour évoquer les souvenirs, même les plus désagréables.

Dès qu'ils montaient dans l'ascenseur, quand j'étais avec eux, ils bloquaient et ils larguaient

Il faut dire que le héros du long-métrage, c'était Gérard Depardieu. Et l'acteur n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Ni ça, ni rien d'autre. "Il est très gentil et très respectueux, a souligné Josiane Balasko. Le seul problème de Gérard, c'est qu'il pète. Il faut le dire, il pète. Ils avaient des gags, avec Bertrand Blier. Dès qu'ils montaient dans l'ascenseur, quand j'étais avec eux, ils bloquaient et ils larguaient. Comme des mômes de 5e. Dans ces cas-là, tu es obligée de rester stoïque..."

Gérard Depardieu, a.k.a Pétarou

Ce n'est un secret pour personne, le père de Julie Depardieu a la digestion invasive. Surnommé "Pétard" ou "Pétarou" par les membres de sa famille, le comédien avait déjà fuité, plus que de raison, sur le tournage de Fahim, de Pierre-François Martin-Laval, en 2019. "Il s'est mis à faire le couillon, à péter, expliquait le réalisateur, ancien membre de la troupe des Robins des bois. Moi, ça faisait mon bonheur, mais les gens de l'équipe étaient un peu choqués. Je lui avais dit qu'on tournait une scène pivot, après laquelle son personnage et Fahim devenaient complices. Et ça a marché : quand Assad Ahmed l'a vu faire le con, il l'a regardé comme un pote !" Un véritable vent de bonheur, ce Gérard Depardieu...