"Sophie Marceau doit me haïr" : Corinne Touzet voleuse de rôle ? Agacée, elle recadre

Interviewée par RTL le 25 septembre 2021, Corinne Touzet a souhaité éclaircir un énorme malentendu concernant la série Une femme d'honneur, dans laquelle elle a joué de 1996 à 2008. Lors d'un passage en août dernier sur Europe 1, l'actrice de 61 ans avait révélé que plusieurs actrices célèbres avaient été approchées pour jouer le rôle de l'Adjudant-chef Isabelle Florent, dont Sophie Marceau, tout en précisant que celles-ci avaient toutes refusé cette opportunité.

Pourtant, de nombreux médias ont rapidement déformé les propos de Corinne Touzet, écrivant qu'elle avait été "préférée" pour incarner le personnage principal de la série et parfois même qu'elle avait "piqué" le rôle à Sophie Marceau. Ce qui est totalement faux puisque Corinne a été approchée par le réalisateur Etienne Mougeotte après qu'il a essuyé les refus de plusieurs actrices (dont la star de La Boum).

"J'en peux plus de lire ça ! Ça fait un mois que ça tourne en boucle. (...) Alors je vous explique exactement ce que j'ai dit, et j'espère qu'on ne va pas me couper. Toutes les actrices connues ont été contactées. Et donc j'ai donné des noms, il y avait Élisabeth Bourgine, tout le monde ! Elles ont toutes refusé, d'une part parce qu'elles n'avaient pas envie de faire des séries télévisées, et ensuite, de porter l'uniforme."