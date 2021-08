Corinne Touzet dévoile à quelle énorme star elle a piqué le rôle d'Une femme d'honneur...

De tardives révélations ! Pour le grand public, impossible de dissocier Une femme d'honneur de Corinne Touzet, laquelle a interprété le personnage d'Isabelle Florent pendant 11 saisons de 1996 à 2008. Et pourtant, la comédienne aujourd'hui âgée de 61 ans n'était pas le premier choix de la production.

C'est sur Europe 1 - station qui traverse la pire crise de son histoire - que Corinne Touzet a donné quelques explications. On a ainsi appris que c'était Etienne Mougeotte, ex-patron de TF1, qui avait imposé son nom. "Contre vents et marées, oui, c'est vrai. Disons que la personne qui dirigeait la direction artistique avait plus envie d'autres personnes que moi... Ils ont d'ailleurs proposé à des gens extrêmement célèbres comme Sophie Marceau et des noms que j'ai oublié aujourd'hui", a-t-elle ainsi confié.

La star, qui a acquis notoriété et fortune grâce à Une femme d'honneur, n'était donc pas vraiment dans les critères recherchés par la production à l'époque mais l'a quand même emporté, la star du film La Boum n'ayant pas forcément été intéressée... "Pendant un an ils ont cherché. Puis personne n'avait envie de porter cet uniforme qui est quand même dur à porter... et dur à enlever !", a-t-elle ajouté. Si Corinne Touzet a plaisanté sur le fait que "cette femme ne se déshabillait jamais, ne prenait jamais de douche, ne se lavait pas", elle a surtout admis que le costume lui a collé à la peau très longtemps, la privant peut-être d'autres rôles par la suite.