Corinne Touzet, Zinedine Soualem et sa compagne... Réunis pour une partie de pétanque solidaire !

C'est toute une bande de copains qui s'est retrouvée le 22 septembre dernier pour une partie de boules, à quelques centaines de mètres de Paris seulement ! Réunis pour la bonne cause, au profit de l'événement Ne Perdez pas la Boule contre la maladie d'Alzheimer, acteurs du cinéma, de séries et personnalités de la télévision se sont retrouvées et amusées ensemble.

Zinedine Soualem, acteur discret mais fétiche du réalisateur Cédric Klapisch, avait notamment fait le déplacement avec sa compagne Caroline Faindt, artiste-peintre reconnue du milieu, qui partage sa vie depuis 2014. Et la jeune femme semblait s'être littéralement prise au jeu : dans un superbe pantalon vert, elle tenait la dragée haute à toutes les autres célébrités présentes.

Car bien sûr, il s'agissait d'un tournoi... et pas question pour les stars de lâcher le morceau ! Tournoi remporté, d'ailleurs, par Véronique de Villèle, qui a ensuite posé, ravie, avec son trophée. Et si son nom en entier ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit simplement de l'ancienne co-animatrice de Gym Tonic, dont le duo avec Davina a marqué les esprits pendant de nombreuses années. Très engagée contre la maladie d'Alzheimer, elle a déjà participé de nombreuses fois à des événements pour la combattre.

Corinne Touzet était également présente et radieuse aux côtés des autres célébrités. Elle aussi concentrée dans la compétition, l'actrice, que l'on voit un peu moins à la télévision depuis l'arrêt du feuilleton Une femme d'honneur (dont elle a incarné le premier rôle durant neuf ans) mais qui est revenue cette année pour un épisode de Camping Paradis, semblait ravie d'être là pour une cause capitale.

Dans les autres personnalités présentes, on a pu apercevoir le journaliste Gérard Leclerc et deux autres acteurs, Laurent Olmedo et Bernard Menez, souriant sous sa moustache et ses lunettes.