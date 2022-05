"T'es complètement débile" : Clash virulent entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez dans TPMP

Quand Cyril Hanouna n'est pas d'accord avec des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, il n'hésite pas à leur dire, n'en déplaise à Géraldine Maillet, mais parfois, d'autres s'en chargent pour lui. Ce mardi 3 mai, Matthieu Delormeau a explosé sur le plateau. La raison ? Le fait que des sportifs russes soient écartés des compétitions en raison du conflit en Ukraine. Dernièrement, les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon ont annoncé que les joueurs de tennis russes en seraient exclus. Une décision non comprise par Rafael Nadal, Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau mais appuyée par Gilles Verdez.

Le futur mari de Fatou a montré son approbation, affirmant que si les joueurs n'affirmaient pas clairement qu'ils étaient contre les opérations de l'armée russe sur le territoire ukranien, ils ne méritaient pas de disputer des matchs. Il n'en a pas fallu plus à Matthieu Delormeau pour sortir de ses gonds : "Qu'est ce que tu veux qu'ils fassent ? Tu irais toi face à Poutine, un mec qui te mettrais au goulag directement ? Tu l'ouvrirais moins ta grande gueule, je peux te le dire !"

Matthieu Delormeau a poursuivi : "C'est facile de se la jouer quand tu es en France, dans un pays libre, d'être un rebelle dans un pays où tu peux tout faire. Tu peux même critiquer Emmanuel Macron, il ne t'arrivera rien !" Pour Gilles Verdez, aucun doute : "Ces grands joueurs, ils servent le régime, ce sont des propagandistes du régime. Tant qu'ils ne signent pas en disant 'Je condamne la guerre', ils soutiennent le régime. Ce sont des oligarques, il faut les virer !"

Face à un tel discours, Matthieu Delormeau a essayé de mettre Gilles Verdez à la place des nombreux sportifs concernés par cette exclusion : "Ça mettrait leur famille en danger ! Tu mettrais ta famille en danger toi ? S'ils signent le papier, leur famille peut avoir là-bas des représailles et toi ton truc c'est de dire qu'ils n'ont pas de famille !" Gilles Verdez n'a pas changé de position pour autant : "Donc ils ne jouent pas ! Comme ils ne peuvent pas signer le papier, ils ne jouent pas. S'ils ne le disent pas, c'est qu'ils soutiennent le régime." Un débat conclu par Matthieu Delormeau : "On tourne en rond, tu es complètement débile !" Pas sûr qu'il soit invité au mariage de Gilles et Fatou.