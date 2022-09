"Ta destinée était de mourir" : Une star de L'amour est dans le pré rend hommage à son enfant mort il y a 17 ans

Participer à L'amour est dans le pré change une vie. Certains trouvent leur âme soeur devant les caméras de M6, tandis que d'autres vivent une expérience hors du commun qui leur permet de mieux avancer dans leur quotidien. Parmi les couples formés grâce au programme de dating de Karine Le Marchand, celui de Stéphanie et Didier. L'agriculteur a tenté sa chance en 2013, et il a bien fait. En effet, il s'est amouraché de sa prétendante et depuis, le duo ne s'est plus jamais quitté. S'ils forment aujourd'hui une adorable petite famille recomposée, Stéphanie n'en oublie pas pour autant l'un de ses fils, parti trop tôt...

Après avoir révélé souffrir d'une entorse au genou, la jeune femme se saisit de nouveau de son compte Instagram dimanche 25 septembre 2022. Cette fois, elle y partage un douloureux souvenir pour, pourtant, célébrer un jour important. Il s'agit d'une série de photos montée en vidéo. Dessus, un premier bébé apparaît, puis d'autres clichés d'un jeune garçon défilent. En légende, Stéphanie se montre plus claire : "Mon ange Christopher il y a 17 ans ta destinée était de mourir pour laisser la place l'année d'après jour pour jour à ton frère Killian. Je sais que tu veilles sur lui. Comme tu peux le voir Killian est devenu un beau jeune homme. Mes 2 grands garçons je vous souhaite un joyeux anniversaire, bisous volants."