"TPMP People" : Isabelle Morini-Bosc raconte une anecdote stupéfiante sur les remarques sexistes qu'elle a subies

Sur le plateau de TPMP People samedi 18 mars 2023, l'ambiance était aux confidences. Alors que Matthieu Delormeau faisait passer une séquence d'Alexandra Lamy témoignant sur le plateau de 20h30 le dimanche de son expérience du sexisme dans le cinéma, le débat a été lancé sur le sujet. L'animateur a alors posé la question des avances déplacées éventuellement reçues par les membres du plateau. Il a lancé entamé un tour de table pour recueillir les témoignages de ses chroniqueurs. Lorsque le tour d'Isabelle Morini-Bosc est arrivé, la journaliste a acquiescé à la question sans sourciller. Stupéfait, Matthieu Delormeau l'a alors sommée d'en dire plus : "On t'a vraiment demandé de coucher ? Ça se traduisait comment ? Raconte-moi !", lui a-t-il demandé. "Très très souvent ! Des producteurs, des journalistes, des chefs de service...", a-t-elle assuré. Curieux de connaître de déroulé d'un tel évènement, Matthieu Delormeau a alors insisté : "Mais ils te disent pas 'couchons ensemble', c'est plus fin que ça ? Comment c'est proposé ? [...] On dit pas 'couche avec moi'", s'est-il interrogé. Et Isabelle Morini-Bosc de confirmer : "C'est effectivement un déjeuner, puis après c'est plus si affinité". La journaliste de 66 ans s'est alors souvenue d'un épisode [parmi tant d'autres] particulièrement marquant de sexisme.

Des avances déplacées de la part d'un homme "extrêmement important"

Celle qui a subi un terrible viol est revenue sur une anecdote pour moins déplorable lors d'un déjeuner professionnel il y a plusieurs années: "J'ai même déjeuné avec un homme extrêmement important dont je ne dirai évidemment pas le nom, et quand je suis sortie il m'a dit : 'Bah où tu vas ?', j'ai dit 'Je rentre à VSD.' et il m'a dit 'Ah mais moi j'avais prévu autre chose.', et il me montre l'hôtel à côté". Sous les yeux écarquillés de Matthieu Delormeau, la journaliste a poursuivi : "Moi j'éclate de rire - parce que je suis de cette génération où on écalte de rire quand on ne sait pas quoi dire - je rentre à VSD, et j'avais repéré le nom de l'hôtel. J'appelle, et je dis 'Vous avez une chambre réservée au nom de Un tel ?', ils me disent 'non'. Je dis 'Ah, et est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de Morini-Bosc ?' et ils me disent 'oui'." De quoi rendre bouche bée ses collègues de plateau, avant de conclure : "Le mec en plus, il avait réservé une chambre à mon nom !".