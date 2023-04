"Traverser la vie avec cette gueule là..." : Pascal Praud évoque l'"accident génétique" d'une star hollywoodienne

Ce vendredi 14 avril 2023, Pascal Praud était aux commandes de la dernière émission de la semaine de L'heure des pros, sur CNEWS. Le présentateur de 58 ans a reçu Frédéric Mitterrand aux alentours de 10 heures, afin de parler de son livre Brad, sur l'acteur Brad Pitt . L'occasion d'évoquer le physique de la star.

Dans son ouvrage, Frédéric Mitterrand a fait une "déclaration d'amitié" à l'ex de Jennifer Aniston comme il l'a confié dans un premier temps à Pascal Praud. "Je trouve que le personnage est vraiment très attachant. A la fois comme acteur, il peut tout jouer, mais aussi sa démarche, sa manière d'être", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter qu'il trouve l'ex d'Angelina Jolie "extraordinairement plus intéressant que la plupart des acteurs". Malgré tout, ce choix de sujet a étonné le compagnon de Catherine. S'il a reconnu qu'il était merveilleusement bien écrit, il a été surpris par la démarche de l'ancien homme politique.

Brad Pitt à l'honneur

Frédéric Mitterrand a donc une fois de plus vanté les qualités professionnelles de Brad Pitt. "Il a un charme incroyable auquel je suis sensible évidemment, vous l'avez bien compris", a-t-il toutefois ajouté. Et de préciser qu'être beau offre de nombreux avantages. "Je pense que c'est vrai. J'ai pris ce livre comme un livre précisément sur l'extrême beauté. La plus grande injustice qu'est la beauté peut-être. Elle se voit plus que l'intelligence ou que tout autre chose", a confirmé Pascal Praud.

Son invité - qui a annoncé qu'il était malade en direct - a assuré que cette beauté avait posé problème à Brad Pitt, même s'il s'était servi de cette beauté. "Il voudrait aussi être reconnu pour ce qu'il est vraiment. C'est à dire un très très bon acteur qui peut tout jouer. (...) Il a fait un certain nombre de films où il se démoli physiquement. Notamment Fight Club. Il est magnifique même démoli d'ailleurs", a-t-il indiqué. Et Pascal Praud de conclure : "Traverser la vie avec cette gueule là, pardonnez-moi... Lui aussi c'est un accident génétique. Je disais qu'Alain Delon était un accident génétique mais, c'est rare." Un compliment... particulier.