"Triste, mutique, renfermé, amorphe..." : Pascal Légitimus fait de douloureuses confidences sur son enfance

Pascal Légitimus a eu un coup de coeur pour l'histoire du pâtissier Yazid Ichemrahen, transposée à l'écran dans le film À la belle étoile, coproduit par Jamel Debbouze. Le célèbre Inconnu y joue le rôle du propriétaire d'un palace à Monaco qui laisse une chance à un jeune et talentueux homme qui a grandi dans un cadre vraiment difficile. L'enfance, c'est d'ailleurs un sujet qui intéresse de beaucoup la star de 63 ans. Il en parle à coeur ouvert dans son interview pour le magazine Closer.

Pascal Légitimus estime que "80% des célébrités ont eu une enfance compliquée". La sienne en fait partie. S'il est un enfant de la balle puisqu'il a grandi à Paris dans un milieu artistique, les choses n'étaient pas évidentes pour autant : "J'étais triste, mutique, renfermé, amorphe. Seuls les artistes, comme mon père, comédien, et mon cousin [Laurent Voulzy] me semblaient heureux. (...) À l'adolescence, j'ai perdu ma mère, qui était arménienne. Aîné de la fratrie, j'ai composé avec l'absence en développant une carence affective."

Pour s'en sortir, Pascal Légitimus a dû s'épanouir autrement et le théâtre, où son père l'avait inscrit, l'a aidé. Mais il a également souffert du racisme, notamment à l'école. L'humour lui a permis de se forger un caractère tandis que son expérience familiale l'a armé face au milieu du show-business. De nature solitaire et discret, il est loin d'être le comique de service une fois que les caméras sont éteintes : "Je n'ai rien à prouver, je laisse la place aux autres."

Star discrète, papa fier

Le comédien et humoriste ne s'épanchera pas beaucoup sur la famille qu'il a fondée, se félicitant toutefois d'avoir une progéniture respectueuse, gentille et qui travaille bien : "Ils n'ont pas la grosse tête, c'est l'essentiel." Pour le reste, il préserve son intimité, lui qui partage sa vie avec Adriana Santini, fille de Pierre Santini et directrice du théâtre Marigny, depuis plusieurs années désormais. Il n'abordera pas non plus la maladie grave dont il a souffert et qui sera abordé dans un documentaire pour TF1, laissant à la chaîne la primeur de l'information.

