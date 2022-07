Pascal Légitimus est de la même famille qu'une star de la chanson !

Après Patrick Bruel et Élie Semoun, c'est au tour de Pascal Légitimus - qui est à retrouver ce jeudi soir sur France 3 dans la série Réunions aux côtés de Laetitia Milot - d'avoir un lien de parenté avec une autre personnalité. En effet, le comédien de 63 ans n'est autre que le cousin éloigné de... Laurent Voulzy !

Ils se donnaient d'ailleurs la réplique dans le téléfilm Meurtres à Marie-Galante l'année dernière. L'occasion justement pour l'ex-compagnon de la chanteuse Pauline Ester - avec qui il a eu une fille - d'évoquer sa relation avec l'interprète de Rockollection.

"C'est moi qui ai proposé ce Meurtres à Marie-Galante à France 3. Pour le clin d'oeil, j'ai pensé à y inclure Laurent. Entre 50 concerts et deux siestes, il m'a dit oui, parce que c'est moi qui le lui ai proposé. Et parce que je suis présent dans la scène où il joue. On est donc ensemble, à la fin, et on chante Belle-île en mer, Marie-Galante, joué à la guitare ! (...) On se voit deux fois par an. Je suis allé à son mariage, il est venu au mien. Il m'a même fait à manger chez lui", avait-il confié lors d'une interview accordée à Télé Star.

Heureux dans son couple

Mais ce n'est pas ce lien avec le chanteur qui a rendu Pascal Légitimus célèbre. C'est avant tout son trio avec Didier Bourdon et Bernard Campan : Les Inconnus. D'ailleurs, huit ans après la sortie en salles du film Les Trois frères, le retour, les trois acteurs vont se retrouver prochainement sur TF1 pour un prime-time exceptionnel intitulé Les Inconnus se reforment. Leur grand retour est donc plus que jamais imminent. Didier Bourdon s'était d'ailleurs exprimé sur BFMTV à propos de cette nouvelle comédie, qui sera sous la direction de Riad Sattouf.

"Ça va être un truc un peu délirant. On jouera plusieurs personnages. C'est plutôt une belle idée. Riad aime bien qu'on puisse jouer des personnages complètement différents - quitte à ce qu'on ne nous reconnaisse pas, parfois, pendant le film", avait-il notamment révélé, de quoi rendre impatient les fans du trio. Le tournage devrait avoir lieu au printemps 2023.

À noter que Pascal Légitimus semble très épanoui dans sa vie sentimentale puisqu'il est en couple avec une certaine Adriana Santini, la mère de sa deuxième fille.