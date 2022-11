"Tu me fais ch**r" : Léa rembarre Enola dans la Star Academy, pas fan de ses méthodes au château

La Star Academy sans Léa serait sans aucun doute un peu plus fade. Chaque jour ou presque, la candidate fait parler d'elle pour le meilleur, mais également parfois pour le pire. Une nouvelle action de la jeune femme de 24 ans n'a pas fait l'unanimité au sein du château de Dammarie-les-Lys.

Dernière ligne droite pour les candidats de la Star Academy 2022. Samedi 19 novembre, TF1 a diffusé la demi-finale du télé-crochet présenté par Nikos Aliagas. Au terme de cette nouvelle belle soirée, ce sont Chris et Tiana qui ont été éliminés de la compétition. Ainsi Enola, Anisha et Léa ont rejoint Louis en finale. C'est en effet le 26 novembre prochain que sera diffusée la toute dernière émission en direct de la saison, pour le plus grand malheur des téléspectateurs. Cette semaine, les élèves ont donc plus que jamais la pression puisque 100 000 euros et un contrat pour un album avec la maison de disques Sony Music Entertainment France sont en jeu. Et l'opticienne de 24 ans ne compte pas laisser sa place !

Lors de la journée du 21 novembre, les abonnés de MYTF1 Max ont pu continuer à suivre les aventures des candidats au château de Dammarie-les-Lys. Bien que tout le monde soit sur la sellette cette semaine, des évaluations seront organisées ce mardi. "Il y a aura une partie chant et une partie improvisation. La partie improvisation, ça sera : 'Surprenez-nous, apprenez-nous quelque chose qu'on ne sait pas sur vous.' Et évidemment il ne faut pas le faire en chanson", a confié le directeur Michaël Goldman, comme montré dans la quotidienne hier soir. Mais grosse surprise pour la partie chant, chaque élève devra interpréter un titre écrit spécialement pour lui par un artiste. Une nouvelle qui a réjoui tout le monde. Hoshi a écrit et composé une chanson pour Enola, Camélia Jordana pour Anisha, Slimane et Vitaa pour Louis et Vitaa pour Léa.

Tensions entre Léa et Enola

Mais Léa ne compte pas uniquement sur son talent pour attirer l'attention. En effet, elle n'a pas hésité à placer plusieurs affiches au sein du château sur lesquelles on peut lire "Votez Léa, tapez 3". Un choix qui n'a pas plu à Enola. La compagne de Boubou lui a d'ailleurs fait savoir qu'elle n'était pas d'accord avec sa méthode, sur le ton de l'humour. "Tu me fais chier, je fais ce que je veux. Si ça ne te va pas, tu l'enlèves ou tu mets un drap quand c'est ton tour", a donc rétorqué la grande amie de Tiana. Et sa camarade de lui répondre : "Donc tout le monde peut faire ça alors ? C'est de la propagande là, y en a partout."

Afin qu'Enola ne fasse pas de même, Léa a expliqué qu'elle faisait ce qu'elle voulait, mais que le public n'aimait "pas les copieurs". L'avenir dira si la candidate a fait le bon choix en se mettant ainsi en avant.