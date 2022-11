Léa totalement lunaire dans la Star Academy : son ignorance choque les internautes

Depuis le retour de la Star Academy, Léa régale les téléspectateurs. La jeune femme de 24 ans au caractère bien trempé se fait souvent remarquer pour son naturel, ses attitudes de diva ou encore pour le fait de ne pas se comporter toujours comme il le faudrait avec les grands noms de la chanson française qui participent aux lives de l'émission. Mais face à Louis, Léa a montré un nouveau pan de sa personnalité, la naïveté totale et la méconnaissance du monde rural. Une séquence qui fait beaucoup parler.

Léa fait partie des finalistes de la Star Academy. La jolie brune aux cheveux bouclés s'est qualifiée samedi 19 novembre avec Anisha, Enola. Toutes les trois rejoignent Louis qui a été sauvé d'office par les professeurs et le directeur de cette saison Michaël Goldman. Alors que tous se préparent pour la finale et les dernières évaluations qui auront leur importance car celui ou celle qui aura la meilleure note aura droit à une énorme surprise, les élèves, forcément un peu stressés, passent aussi des moments de détente dans le célèbre château des Vives-Eaux à Dammarie-les-Lys.

Et il y a une scène hallucinante qui a beaucoup fait rire ou agacer, cela dépend des points de vue, les fans de l'émission de télé-réalité. Alors que Léa se prélassait dans le canapé avant un nouveau cours avec ses adversaires et amis, la discussion a tourné autour de la campagne - on s'occupe comme on peut.

Le très talentueux Louis est en effet originaire de Lot-et-Garonne et connaît bien le milieu rural... contrairement à Léa. La chanteuse qui rêve de devenir la prochaine Beyoncé lui a posé des tas de questions et a surtout montré qu'elle était très ignorante sur le sujet (en plus d'avoir de sacrés préjugés). Car pour Léa, si on vit à la campagne on sait forcément traire des vaches, faire son foie gras et il est certain que l'on possède des coqs. Au détour de cette conversation un brin lunaire, Louis lui a expliqué que pour vivre à la campagne, il fallait avoir le permis (il est en effet difficile de tout faire à pieds). Une information qui a chamboulé Léa qui a pris cette déclaration au premier degré.