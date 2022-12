"Tu me manques déjà" : Inès Vandamme en deuil, annonce déchirante et hommage poignant

C'est le coeur lourd qu'Inès Vandamme s'apprête à fêter la fin de l'année. La danseuse professionnelle qui participe à l'émission Danse avec les stars depuis 2019 se retrouve malheureusement en deuil depuis quelques jours. La jolie blonde de 30 ans vient en effet de perdre une personne très importante de son entourage, à savoir son oncle Malick. "Mon oncle nous a quittés dimanche dernier après s'être battu pendant un an et demi comme un lion contre un cancer des poumons", a-t-elle annoncé sur Instagram.

Plus qu'un oncle, Malick était une véritable figure paternelle pour Inès Vandamme qui a grandi sans son père, ou plutôt son "géniteur" comme elle préfère l'appeler avec détachement. "Il a toujours été là pour moi, et m'a soutenu dans TOUS mes projets. Il n'a jamais loupé un seul de mes concours de danse, il m'a vue danser sur chaque spectacle que j'ai pu faire, il a été présent sur toutes les tournées d'artistes auxquelles j'ai eu la chance de participer, il adorait Danse avec les stars, il est venu me voir à chaque saison (même très malade comme sur cette photo), il voulait à chaque fois connaître mes dates de présentation de la FDJ pour ne rien louper. Lorsque j'étais petite, à l'école maternelle, les cadeaux de fête des pères étaient pour lui, pour tonton MALICK. Même sans père, j'avais la chance de fêter la fête des pères grâce à lui", a-t-elle écrit avec émotion.

La vie peut basculer si vite...

Depuis sa disparition, Inès Vandamme n'a plus que ses souvenirs pour se consoler, lesquels vont lui permettre de toujours penser à son tonton adoré. "C'est sans aucun doute l'homme qui m'a fait le plus rire ! Ces souvenirs sont si précieux... Je continuerai à rire en pensant à toi, à poser les questions les plus absurdes en pensant à toi, à faire les mêmes blagues 100 fois en pensant à toi, à avancer dans la vie en pensant à toi ! Tu me manques déjà mais je sais que tu es près de moi", a-t-elle continué son texte en s'adressant directement au défunt. Et pour la compagne de Gael Laudet de conseiller à sa communauté : "Profitez de ceux que vous aimez... la vie peut basculer si vite."

Inès Vandamme a poursuivi son hommage en partageant plusieurs photos d'elle et son oncle en story Instagram. (Voir notre diaporama). Des images qui témoignent de leur forte complicité.