Danse avec les stars : Un nouveau couple éliminé, les internautes "écoeurés"

Vendredi 21 octobre, la compétition Danse avec les stars se poursuivait sur TF1. Toujours en direct, Camille Combal a présenté un prime important puisqu'il devait déterminer quels couples se qualifieraient pour les quarts de finale. Ils étaient encore six candidats en lice après l'élimination très commentée d'Anggun la semaine passée, à savoir Thomas Da Costa, Billy Crawford, Stéphane Legar, Florent Peyre, Carla Lazzari et Léa Elui.

En plus de devoir convaincre Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot, ces derniers devaient également faire bonne impression devant le juge mystère. En effet, une cinquième recrue a été invitée à noter les célébrités le temps de ce prime. Son identité n'a été révélée qu'à la toute fin et il s'agissait de Denitsa Ikonomova. Celle-ci a ainsi contribué à envoyer quatre couples en face-à-face : Stéphane Legar et Candice Pascal (36 points), Florent Peyre et Inès Vandamme (33 points), Léa Élui et Christophe Licata (34 points) et Thomas Da Costa et Elsa Bois (30 points).

Comme précédemment, Thomas Da Costa a été sauvé par les votes du public. Les juges ont quant à eux décidé de maintenir dans l'aventure Léa Élui et Stéphane Legar. C'est donc Florent Peyre qui a été éliminé. L'humoriste s'en était pourtant bien sorti en livrant une danse contemporaine sur le parquet au bras d'Inès Vandamme. Une prestation qui ne lui a d'ailleurs pas valu de se retrouver dernier au classement. Et justement, pour les internautes, son élimination est incompréhensible.

Sur Twitter, ils ont fait part de leur grande déception, tout en s'agaçant contre l'acteur d'Ici tout commence Thomas Da Costa et la petite amie de Michou, Elsa Bois, qui se qualifient malgré leurs notes. "Comment ça Thomas il reste encore c'est une fraude", "Par pitié les fans de Michou, posez votre téléphone, il est temps que Thomas parte et que la supercherie se termine...", "Ecoeuré, Inès et Florent méritaient de rester", "On va se coltiner Thomas pendant encore combien de temps ?", "Florent méritait beaucoup plus de rester que Thomas", "On perd Florent pour subir encore Thomas", peut-on lire.