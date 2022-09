"Un c*nnard a déboulé" : Enora Malagré victime d'un grave accident de scooter, elle a échappé au pire !

Coup dur pour Enora Malagré ! L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) depuis devenue comédienne se saisit de son compte Instagram. En story, elle apparaît avec une minerve. Il n'en fallait pas plus pour inquiéter ses plus de 400 000 fidèles abonnés. C'est alors que la jolie blonde de 42 ans prend la parole afin d'expliquer ce qui lui est arrivé... et qui aurait pu lui coûter la vie.

"Samedi soir, quand je suis sortie de ma pièce de théâtre, nous étions en scooter avec un copain. J'étais derrière et on n'allait pas vite, mais il y a un c*nnard qui a déboulé sur la droite et qui nous a percutés", lâche-t-elle alors, encore énervée plusieurs jours après la scène. Un accident de la route qui a été violent ! "Moi, j'ai été éjectée du scooter. J'ai rebondi sur le capot de la bagnole, puis par terre. Et par miracle, nous n'avons rien. Je n'ai rien", poursuit Enora Malagré, consciente que l'issue aurait pu être bien plus dramatique. D'ailleurs, les pompiers de Drancy, venus la secourir, n'ont pas manquer de lui faire savoir : "Ils ont été fabuleux. Ils sont arrivés dans la nanoseconde et ils m'ont dit que j'avais une bonne étoile, parce que normalement ça aurait dû être plus sérieux."

Toutefois, Enora Malagré n'est pas indemne. En effet, comme ont pu l'observer les internautes, elle porte une minerve. Elle a "les cervicales un peu vrac" et des bleus sur tout le corps. "Mais je n'ai rien de grave. Je mesure ma chance", tient-elle à nuancer, heureuse de s'en être sortie. Après le choc, elle tient à faire passer un message à ses abonnés : "Ce qui nous a sauvé la vie, c'est que mon pote roulait prudemment, qu'on avait des casques de qualité, hyper bien serrés et qu'évidemment on n'avait pas bu. Et je peux vous dire que ça, ça sauve quand même pas mal la vie. Faites attention si vous êtes en deux roues, si vous êtes en voiture, vous connaissez les règles à suivre."

Ce n'est pas la première fois que l'amoureuse d'Hugo Vitrani est victime d'un accident de scooter. En 2013, elle était "passée par-dessus une voiture" avec son véhicule. Les médecins avaient diagnostiqués des problèmes au niveau "des ligaments croisés et autres épanchements". Résultat, la belle avait dû porter une attelle pendant 3 semaines.