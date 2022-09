"Un clou m'a transpercé le visage" : Cindy Fabre, défigurée, se livre enfin

La carrière de Cindy Fabre prend un nouveau tournant ! Fin août 2022, l'ancienne reine de beauté élue Miss France 2005 a été nommée directrice du concours. Elle succède ainsi à Sylvie Tellier, qui tire sa révérence après des années de bons et loyaux services. Un retour attendu pour la jolie brune qui avait disparu des radars durant de longues années. Lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Ici Paris, actuellement en kiosque, Cindy Fabre explique pourquoi elle s'est un temps écartée des lumières des projecteurs.

En 2005, lorsqu'elle a hérité du couronne et de l'écharpe de Miss, Cindy Fabre était mannequin. Puis, au fil du temps, elle s'est lancée dans l'animation. C'est ainsi qu'elle a enchaîné les projets à la télévision. Les téléspectateurs ont ainsi pu la retrouver à l'antenne de plusieurs émissions à l'instar de Projet Haute Couture sur Téva, Miss Swan sur W9, L'agenda du week-end sur France 2 et bien d'autres sur Cash TV, NRJ12, France O ou encore Normandie TV. Mais depuis 2012, plus aucune trace de la belle brunette... Sur les réseaux sociaux, elle se présente même comme "chef de projets et associée EMA Events", une agence de conseils en événementiel et production.

Ce changement de carrière n'est pas anodin. En effet, la jeune femme qui a récemment officialisé sa rupture avec Jean-Marc, père de son fils Elio, a été victime d'un grave accident qui a changé sa vision de voir les choses. "C'est à cause d'un accident domestique. Un clou m'a transpercé le visage lors de travaux de rénovation. J'ai été contrainte d'annuler ma participation à une campagne télévisée deux jours plus tard car j'avais des points de suture partout, se souvient Cindy Fabre. Ça a été un déclic. J'ai pris conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, j'ai voulu enrichir mon CV et me nourrir d'expériences professionnelles pour assurer mes arrières. C'est comme ça que j'ai travaillé dans les assurances, la commercialisation, l'événementiel..." Et la voilà qui revient à ses premières amours de Miss, dix-sept ans après son sacre.