"Un duel, parfois violent" : Bruce Toussaint évoque la terrible relation entre sa femme Catherine et sa maman

Le 5 avril 2023 sortira aux éditions Stock le livre Heureusement, elle n'a pas souffert. Bruce Toussaint y revient sur l'un des drames de sa vie, la mort de sa maman Mercédès, dont le coeur a lâché en pleine rue, à Paris, le 18 octobre 2021. Un terrible événement auquel le présentateur de 49 ans a assisté et qui le marquera à jamais. A coeur ouvert, il se livre dans son ouvrage et dans ses pages, il révèle que c'était loin d'être le grand amour entre sa femme Catherine Fruchon et sa regrettée maman.

A la suite de la mort de sa maman, Bruce Toussaint a eu du mal à répondre à toutes les personnes qui lui avaient envoyé des messages de condoléances. Lui qui se décrit comme un accro au portable est "comme en zone blanche". Le présentateur de BFMTV a ainsi mis plusieurs jours avant que tout le monde n'ait une réponse. Puis, il s'est décidé à appeler son psy depuis six ans, le docteur Nasio. Il lui raconte l'horreur qu'il vient de vivre et confie qu'il ne sait pas s'il pourra vivre sans sa mère. "En prononçant ces quelques mots, je réalise à quel point la relation que j'entretenais avec elle était au-delà du fusionnel", écrit-il.

Une relation conflictuelle

Son psy lui a été conseillé et depuis sa première séance Bruce Toussaint, qui est pourtant de nature pudique et réservée, y est retourné et n'a jamais eu aucun mal à se confier à cet homme qu'il décrit comme perspicace. Il a compris qui il était et le coache, ce qui lui permet de parler sans filtre de différents sujets. Comme sa relation avec son défunt papa (mort en 2016) ou sa regrettée maman. Il arrive à lui dire des choses qu'il n'a jamais dites à personne comme il l'explique.

Puis, il est revenu sur la relation conflictuelle entre son épouse et sa maman. Il reconnaît qu'avec elle, "entrer dans la famille n'était pas toujours simple". "Ses relations avec sa belle-fille (ma femme Catherine) étaient compliquées. On pourrait y voir un classique syndrome de la belle-mère acariâtre. D'ailleurs, on se moquait d'elle souvent, en adaptant la célèbre blague de la mère juive si fière de la réussite de son fils qu'elle s'en vante dans les pires circonstances. (...) Mais c'était plus que ça. Une incompréhension originelle. Le docteur Nasio m'a aidé à gérer ce duel, parfois violent, entre la femme de ma vie, et la mère de ma vie. Finalement séparées par la mort", conclu-t-il ce sujet.

Dans cette épreuve, Bruce Toussaint a notamment pu compter sur le soutien indéfectible de sa femme, qui est aussi journaliste.