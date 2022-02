"Un match pitoyable..." : Nagui s'agace et recadre les candidates de "N'oubliez pas les paroles"

Mardi 22 février 2022, France 2 diffusait deux nouveaux numéros de N'oubliez pas les paroles. Et si l'émission est toujours aussi suivie par les téléspectateurs, le second épisode de la soirée n'a pas du tout rencontré de succès. En effet, les internautes sont nombreux à s'être plaint sur Twitter, regrettant "un match désespérant". Et pour cause, ni la Maestro Stéphanie ni sa challengeuse Sandrine n'ont réussi à marquer des points. Nagui a ainsi partagé le sentiment de déception des fans du programme musical. Et l'animateur ne s'en est pas caché.

Alors que Sandrine se trompait encore une fois dans les paroles d'une chanson, préférant en rigoler plutôt que de prendre la compétition au sérieux, Nagui s'est empressé de la recadrer. "Franchement, avec le match pitoyable que vous nous offrez toutes les deux, un peu d'humilité ne ferait pas de mal", lui a-t-il adressé. Histoire de détendre l'atmosphère après coup, Nagui a déclaré face caméra et en rigolant à l'attention des téléspectateurs : "On est dans un match nul, dans tous les sens du terme. Donc si vous aussi, vous êtes nul, sachez que c'est possible de venir sur ce plateau !".

Le mari de Mélanie Page a toutefois gardé espoir de voir les candidates se reprendre. Ainsi, il ne pensait pas que l'impensable finirait par se produire. "Là, on n'est plus dans un match nul, on est dans une émission nulle si ça se produit. Mais ça n'arrivera pas !", a-t-il lâché confiant avant de déchanter. Car la Maestro Stéphanie a réussi à garder son titre sans se donner la peine de concourir après que Sandrine a encore une fois failli à trouver les paroles de sa chanson. Pour sa deuxième participation et victoire, Stéphanie n'a donc pas franchement brillé en ne remportant que 1 000 euros. On est donc bien loin des cagnottes des plus grands Maestros du jeu, comme Margaux, Kevin ou plus récemment Manon qui empochait 270 000 euros. Mais Stéphanie aura encore l'occasion de faire ses preuves lors du prochain numéro de N'oubliez pas les paroles, attendu ce mercredi.